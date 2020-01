Ronja Islander (01/2020

I desember 2019 ble Ronja Islander overlevert fra Aas Mek Verksted AS til Sølvtrans Wellboat AS, Ålesund. Brønnbåten er verftets byggenummer 201. Design er av type Aas 1802 ST.

Sølvtrans er verdens største brønnbåtrederi, og driver transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret. Med Ronja Islander har selskapet 24 fartøy i drift. Alle fartøyene går i stor grad på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania og Chile.

ARRANGEMENT

Nybygget gikk rett fra levering og til Canada, inn på en langsiktig kontrakt for Grieg Seafood.

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system som rederiet har spesialisert seg på gjennom 16 år. Båten er også utrustet med dewater laste-/lossesystem for ferskvanns behandling av fisken. Her er arrangement for sortering, smolttransport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann. Fartøyet er spesielt konstruert for å kunne trykklosse med en trykkhøyde på opptil 15 meter. Lastekapasiteten er på 1800 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem, og arrangert med rederiets spesielle tverrskips sirkulasjonssystem.

DÅP

Dåpen fant sted i Ålesund den 7. desember med Kathleen Mathisen som gudmor.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor fra Maritim Motor av type Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 o/min, som er tilkoplet et gear og propellanlegg fra Brunvoll Volda. Strømproduksjon besørges av to Cummins QSK50-DM1 fra Nogva Motorfabrikk, hver på 1628 kW ved 1800 o/min, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 323 kW.

Alle motorer er utstyrt med IMO-Tier III NOx eksos renseanlegg som gir sterkt redusert utslipp til luft. For manøvrering er det montert sidepropell forut og akter på 450 kW og 300 kW av type Brunvoll Volda.

DEKK

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger-kraner fra Bergen Hydraulic på dekk. To på 26 t/m og to på 24 t/m for nothåndtering. Det er i tillegg montert kapstans, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert Aqua Scan og Vaki fisketellere, samt Vaki smolttellere og tørrteller på sorteringsmaskin. Laste- og lossesystem samt sorteringsteller er levert av MMC First Process. Frio Nordica har levert RSW-anlegget.

INNREDNING

Det er innredningsfasiliteter for ti personer, fordelt på seks enmannslugarer og to tomannslugarer, alle med dusj og toalett. Innredningen er komplett levert fra R&M Ship Interior.

Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, bysse, kjøl- og fryserom, vaskerom, garderobe, kaffebar, trimrom, laboratorium m.m. Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last- og fiskehåndtering m.m. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i henhold til strengeste krav. Ventilasjonsanlegg er levert fra Wangsmo, og toalettsystem er levert fra Jets Vacuum.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen er foretatt av Vik Elektro. Hovedtavler og nødtavle (MSB440V, MSB230V og ESB440V/230V) samt PMS (Power Management System fra Clean Marine Switchboards er levert gjennom Vik Elektro. HG Marine Electronics har levert elektronisk utstyr, deriblant navigasjons- og kommunikasjonsløsning fra Furuno Norge.

DIVERSE

Båten er malt komplett med malingssystemer fra Carboline Norge. Lasterommene er påført Carboguard AQP som er en løsemiddelfri maling som er spesielt utviklet for lasterom i brønnbåter og RSW-tanker. Allweiler og PG Flow Solutions har levert pumpepakker.