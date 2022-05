Ronja Princess (06/2022)

Aas Mek. Verksted AS leverte den 30. mars 2022 nybygg nr. 208, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST, til rederiet Sølvtrans AS. Dåpen fant sted på Skateflukaia i Ålesund lørdag 26. mars der nybygget fikk navnet Ronja Princess.

Dette er det 33. nybygget verftet har levert til Sølvtrans over en periode på vel 25 år. Det er også det første av sju nybygg i en serie av 3000 kubikkmeter store fartøy som Aas har i ordre til Sølvtrans, og som skal leveres jevnt og trutt framover til et stykke ut i 2025.

REDERIET

Sølvtrans AS som mottar skipet hører hjemme i Ålesund og er verdens største brønnbåtrederi. De driver transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret. Sølvtrans er et brønnbåtrederi som er svært opptatt av fiskehelse, biosikkerhet og lokal verdiskaping. Derfor bygger selskapet sine båter ved lokale verft, kjøper der det mener er verdens beste fiskehåndteringssystemer fra verdensledende lokale leverandører og satser på norske sjøfolk om bord i båtene.

Selskapet har nå over 20 fartøy i drift som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Tasmania og Chile. Selskapet ble etablert i 1986 av Roger Halsebakk, som i dag er styreformann i rederiet.

NYBYGGET

Den nye brønnbåten er 76,96 meter lang med en bredde på 17,8 meter. Den har en lasteromskapasitet på 3000 kubikkmeter som tilsvarer rundt 450 tonn levende fisk og kan gå med en servicefart på 13 knop. Nybygget er verftets eget design av typen AAS 3002 ST med to fisketanker, og er utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for transport av smolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

LUKKET TRANSPORT

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, og er spesielt arrangert for transport av smolt.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfiseringanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvanns behandling av fisken.

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjør det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

MASKINERI

Hovedmotor er en Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, levert av Maritim Motor. Dette er tilkoplet et Brunvoll Volda gir- og propellanlegg. Strømproduksjon tas hånd om av to CAT 3512 C, hver på 1550 ekW, fra Pon Power, samt et havneaggregat type Scania type DI 13 75 M på 349 ekW fra Nogva Motorfabrikk. Pumpene er levert av PG Flow Solutions og Allweiler. Det er tre sidepropellere fra Brunvoll, en forut på 600 kW og to akter på til sammen 500 kW. Styremaskinen kommer fra Kongsberg Marine.

DEKK

MOB-båt og kran er levert av Mare Safety mens Palfinger dekkskraner kommer fra Bergen Hydraulic. Ankervinsj er levert av Scan og anker av Fossen Shipping.

Laste- og lossesystemene er produserte av MMC First Process mens fisketellere kommer fra AquaScan og Vaki. En sorteringsteller er levert av MMC First Process.

INNREDNING

Båten har innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. Det er ellers en godt utstyrt messe om bord og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom.

Innredningsarbeidene er utført av Norwegian Marine Interior mens Copra har levert ventilasjonsanlegget. Innvendige dører kommer fra Baggerød mens toalettanlegget er fra Jets Vacuum.

DIVERSE

Tyco har levert CO2-brannslukningsanlegg om bord og ventiler og rørutrustning kommer fra Robinet og Brødrene Dahl. Lusefilter er levert av Mosshydro og UV-anlegg og ozonanlegg er fra Sterner. PTG FrioNordica har levert RSW-anlegget.

Det er brukt malingsprodukter fra Carboline, utvendige dører kommer fra Libra-Plast og vinduer fra Husna IC VE DIS TIC. Proviantkjøleanlegget er levert av GK Inneklima og brann- og redningsutstyr kommer fra Certex Norge.

ELEKTRONIKK

Elektriske installasjoner er utført av Vik Elektro mens O. Øverland har stått for levering og montasje av elektronisk utrustning som består blant annet av Furuno FAR-2318 X-band og FAR-2338S-band raderer, Hatteland monitorer, Furuno FE 800 Nav ekkolodd, DS 85 logg, GP-170 GPS, FA 170 AIS, BR 500 BNWAS, Telchart T 2129 ECDIS kartsystem, Windsonic-V 2 ultrasonic vindmåler, Furuno VDR 7000 VDR komplett med mikrofoner og kabler, Simrad GC 80 gyro autopilot, AP 70 MK2 autopilot, 3007 analog/digital repeatere, Sailor 6310 MH/HF GMDSS A 2 radiostasjon, 6222-S VHF, Furuno NX-700 Navtex, Comrod antenner, Jotron Tron 60 S friflyt, Tron Sart AIS transpondere, Sailor 6120 Inmarsat C, Blue track satellitt-GPRS-GSM kart-fiskesporing, Sea Tel tv-antenne, Motorola DP 3441 UHF, DP 4401 Eex UHF og Pioneer DEH-X8500 bilstereo i rorhus.