Ronja Silver (05/2023)

Brønnbåtrederiet Sølvtrans AS i Ålesund overtok 1. april nybygget Ronja Silver fra Myklebust Verft i Gursken på Sunnmøre. Båten er bygg nummer 78 fra verftet og er den fjerde de leverer rederiet og en oppgradert versjon av de tre foregående.

Nybygget har en lastekapasitet på 5000 kubikkmeter og er bygget etter Kongsberg Maritime sitt nye NVC 390-design. Her er det blant annet lagt betydelig vekt på reduserte utslipp og økt bærekraft. Dette gjenspeiles blant annet av den omfattende Kongsberg utstyrspakken, som inkluderer Promas fremdriftsanlegg, generatorer, thrustere, elektriske systemer og automasjon.

EKSPANSIV PERIODE

Sølvtrans er verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret og er midt inne i en omfattende investeringsperiode når det gjelder nybygg der blant annet Ronja Silver inngår. Sølvtrans har mer enn 30 års erfaring i driften av brønnbåter, og har vært banebrytende i bruken av en human og kostnadseffektiv lukket systemteknologi for transport og håndtering av levende fisk som i stor grad reduserer mulig spredning av smittsomme sykdommer.

– Vi setter stor pris på samarbeidet vi har utviklet med Sølvtrans og Myklebust om disse båtene, sier Monrad Hide, salgsdirektør skipsdesign i Kongsberg Maritime. – Sølvtrans sin vilje til å fremme human og miljøvennlig drift er helt i tråd med Kongsberg sitt oppdrag om å inkludere bærekraft i alt vi gjør, og dette samarbeidet har gitt store positive ringvirkninger i vår region, legger han til.

Ronja Silver er 92,5 meter lang og har en dødvekttonnasje på 5350 tonn. Om bord er det lugarplass til 14 personer.

MASKINERI

Hovedmotorer er to C25:33 L9A fra Bergen Engines. Fremdriftsanlegget er Promas fra Kongsberg Maritime, og her er det brukt fremdriftsmotor fra Marelli gir type RG-0650GDC, alt levert av Kongsberg Maritime. Styremaskinen er også fra Kongsberg Maritime og har betegnelsen SR 662 FCP, og to thrustere fra samme leverandør har typebetgnelsen TT 1650 DPN FP. Havne- og nødgenerator er av typen Scania DI139 1M som er levert av Nogva Motorfabrikk og Hydroniq har levert rack-kjølere.

DEKK

På dekk er det montert totalt fire kraner som er produserte av Storm Cranes. Capstaner og vinsjer kommer fra Adria Winch og gangveien er fra Gurskøy. Viking Norsafe Life-Saving Equip-ment har levert fritt-fall-livbåt og Mare Safety redningsbåt.

FISKEHÅNDTERING

Komplett system for å håndtere fisk ved lasting og lossing er levert av MMC First Process. RSW-systemet kommer fra PTG Frionordica.

INNREDNING

Aeron har levert komplett HVAC-anlegg mens Jets Vacuum har levert toalettanlegget om bord. Bysseut-rustningen kommer fra Mare Safety.

DIVERSE

IAS- og PM-system er av typen K-Chief og levert av Kongsberg Maritime. Malingssystemene som er brukt på nybygget er fra Carboline mens elektriske installasjoner er utført av Hareid Group. Brannsluknings-

anlegget er levert av Johnson Control Norway avd. Tyco Marine og aktuatorer er fra Eltorque. Skrogverft har vært Hat-San mens fartøyet er klasset i DNV.