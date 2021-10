Ronja Vest (10/2021)

15. september ble Ronja Vest overlevert fra Myklebust Verft AS til Sølvtrans Rederi AS, Ålesund. Brønnbåten er verftets bnr. 75. Designet er basert på Kongsberg NVC 389.

Sølvtrans har gode erfaringer med brønnbåter fra Myklebust, da verftet tidligere har bygd både Ronja Ocean (MM 04/17) og Ronia Diamond (MM 11/17) for rederiet. Nye Ronja Vest er noe større enn de to forrige. Blant annet er skroglengden økt med 7,2 meter, og lastekapasiteten har økt fra 3200 m3 til 4000 m3.

– Vi på Myklebust verft er stolte over å kunne levere den første i en serie brønnbåter til Sølvtrans. Ronja Vest er nå overlevert, og arbeidet på den neste er allerede i full gang. Vi setter stor pris på samarbeidet med Sølvtrans om å bygge og utvikle fremtidens brønnbåter her i Gursken, sier daglig leder Inge-Jonny Hide ved Myklebust Verft

RETT UT I KONTRAKT

Brønnbåten er designet og utstyrt for å kunne møte alle de krav som kunden etterspør, og i tillegg er den utrustet for å tilfredsstille strenge miljøkrav. Dette innebærer blant annet at Ronja Vest er utstyrt for hybrid fremdrift med en stor batteripakke, og man kan også koble seg på landstrøm. Ronja Vest går rett inn i kontrakt med Bremnes Seashore, og skal i tillegg også kjøre for Bolaks.

– Dagen i dag markerer en milepæl for oss i Bremnes Seashore, når vi nå har alle de tre brønnbåtene i drift. Ronja Sund frakter slaktefisk og Ronja Christopher er dedikert til smolttransport for å gi smolten den beste starten i sjøen. Nå er også det topp moderne fartøyet Ronja Vest på plass, et formidabelt redskap for oss, Bolaks og andre oppdrettere i regionen. Jeg ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Bolaks og rederiet Sølvtrans, sier Einar Eide, administrerende direktør i Bremnes Seashore, i en pressemelding.

TILFREDSSTILLER ALLE KRAV

Båten er et topp moderne fartøy som er utstyrt med det beste og mest moderne utstyret som finnes i markedet. “Det er viktig for Sølvtrans å ha brønnbåter med det beste utstyret som ivaretar fiskehelsen og fiksevelferden på en god måte. I tillegg er det viktig at man har god kontroll på biosikkerheten og samtidig har fokus på bærekraft. Ved å bygge våre brønnbåter på lokale verft, gjøre våre innkjøp hos lokale leverandører og investere i det beste og mest innovative utstyret, så oppnår vi nettopp dette. Båten Sølvtrans nå har fått overlevert fra Myklebust verft er på 4000 m3 og tilfredsstiller alle de kravene som selskapet her etterspør”, heter det i en pressemelding.

DÅP

Nybygget ble døpt 17. september i Leirvik på Stord.

MASKINERI

Hovedmotorene, tre Caterpillars som yter 1550 ekW hver, er levert av Pon Power. Propellanlegg, girsystem og 630 kW tunnelthrustere er levert av Kongsberg Maritime. Nogva har levert havne-/nødgenerator av type Scania DI1375M.

DEKK

På dekk finner vi Triplex-kraner som KN-75, TKN-60 og KN-60, levert av MacGregor Norway. Kongsberg Maritime har levert en stor pakke med vinsjer samt en capstan av type CA-5,0-320-5T. PTG FrioNordica har levert RSW-systemet. MOB-båt er levert fra Mare Safety.

INNREDNING

R&M Ship Interior har levert innredningen om bord. Møbler er levert fra Ekornes, gjennom R&M. Isolasjon er levert av Isopartner og vinduer er levert av Bohamet. Vakuumtoalett er levert fra Jets. NorSap har levert styrehusstoler.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen er foretatt av HG Teknikk. HG Marine Electronics har levert elektronisk utstyr for navigasjon og kommunikasjon, blant annet en pakke fra Furuno Norge. Energilagringssystem, IAS og PMS kommer fra Kongsberg Maritime.