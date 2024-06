Ronja Vita (06/2024)

Aas Mek. Verksted AS i Vestnes leverte den 11. april 2024 nybygg nummer 214, en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Sølvtrans AS i Ålesund. Dette er 39. nybygget verftet har levert til Sølvtrans over en periode på vel 25 år.

Sølvtrans har over 35 brønnbåter i drift, som i stor grad går på lange kontrakter med oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada og Tasmania. Nybygget som nå er levert har en kapasitet på 3000 kubikkmeter, er 76,96 meter langt med en bredde på 17,80 meter. Servicefarten er 13 knop.

Ronja Vita er av verftets eget design og av typen AAS 3002 ST og har to fisketanker. Båten er utrustet med det beste og mest innovative fiskehåndteringsutstyret i markedet.

Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten og er spesielt tilpasset for transport av smolt og med anløp ved smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig med for stort dypgående.

DEDIKERT SMOLTBÅT

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte. Ronja Vita er en dedikert smoltbåt som er utstyrt med et egenutviklet og patentert lastesystem for skånsom og effektiv sortering og nøyaktig telling av smolt.

Fartøyet er arrangert med system for null utslipp under lukket transport. Med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter og system for ferskvannsbehandling av fisken.

Brønnbåten er designet med shelterdekk som gjør det langt tryggere for mannskapet å ferdes på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

MANNSKAP PÅ 12

Båten har innredning og lugarer for 12 personer, alle med toalett, dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom.

Styrehuset er arrangert med fire operatørposisjoner for manøvrering av båten og fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Ronja Vita er registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) med Ålesund som registreringshavn.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en hovedmotor av typen Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 omdreininger i minuttet og som er levert av Yanmar Europe i samarbeid med Maritim Motor. Motoren er koblet opp til et gir- og propellanlegg fra Brunvoll Volda.

Strømproduksjon skjer ved hjelp av to CAT 3512 C motorer, hver på 1550 ekW og som er utstyrt med SCR anlegg for eksosrensing som tilfredsstiller IMO TIER III. Hjelpemotorene er leverte av Pon Power. Det er også installert et nødaggregat av typen Scania DI 13 75 M på 349 ekW som er levert av Nogva Motorfabrikk.

Brunvoll har levert tre sidepropellere, en forut på 600 kW og to akter på til sammen 500 kW. Pumper er leverte av PG Flow Solutions og Allweiler, mens Kongsberg Maritime har levert styremaskin. Robinet og Brødrene Dahl har levert ventiler og rørutrustning, mens CO2 brannslukkingsanlegg i maskinrom er levert av Johnson Controls Norway.

DEKK

MOB-båt er levert av Mare Safety, mens MOB-båt davit er levert av Storm Cranes. Ankervinsj kommer fra Scan og ankerutrustningen fra Fossen Shipping. Storm Cranes har levert totalt fire dekkskraner.

FISKEHÅNDTERING

Laste- og lossesystemene er levert av MMC First Process. Samme leverandør har også levert sorteringstellere. Fisketellere er levert av AquaScan og MSD Animal Health Norway, mens Sterner har levert ozon- og oksygenanlegg. RSW-anlegg kommer fra PTG Frionordica, UV-anlegg fra Sterner og lusefilter er levert av MossHydro.

INNREDNING

Innredningsarbeidene er utført av R&M Ship Interior. Shipnor har levert møbler i samarbeid med R&M Ship Interior. Copra Drift har levert ventilasjonsanlegg, Multi Kulde Vest proviantkjøleanlegg, innvendige dører kommer fra Baggerød og R&M Ship Interior mens toalettanlegget er levert av Jets.

DIVERSE

De elektriske installasjonene er utført av Vik Elektro, mens elektronisk utstyr er levert og montert av O. Øverland. Brann- og redningsutstyr er levert av Certex Norge.

Utvendige dører kommer fra Libra-Plast og vinduer fra Karaca Gemi. Malingsproduktene som er benyttet er levert av Carboline Norge og Eltorque har levert aktuatorer.