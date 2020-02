Ronjafisk (02/2020)

Ronjafisk ble i desember 2019 overlevert fra Aas Mek. Verksted AS til Sølvtrans AS, Ålesund. Brønnbåten av type AAS 2502 ST er verftets byggenummer 200.

Brønnbåten Ronjafisk er søsterskip til bygg nr. 199, Ronja Explorer (MM 07/19). Nybygget gikk rett fra levering og dåp til Skottland, og inn på en langsiktig kontrakt for Scottish Sal-

mon og deres oppdrettsanlegg der.

BÅT NUMMER 30

Ronjafisk ble det andre fartøyet Aas Mek. leverte til Sølvtrans i løpet av en uke i desember (Ronja Islander var det første). Samtidig er dette verftets byggenummer 200, og den tredevte båten de har bygget til samme rederi. Ronjafisk var også navnet på den første båten verftet leverte til Sølvtrans i 1995. Med nye Ronjafisk har Sølvtrans nå 25 fartøy i drift.

SPESIALTILPASSET

Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST med en lastekapasitet på 2500 m3. Dette er et design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset operasjoner i Skottland og for transport av smolt og postsmolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig enkelte steder med for stort dypgående. Lasterommet er fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. Båten har et RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kW, som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 grader C pr time.

Blant utrustningen er verftets spesialutviklede vaske- og desinfiseringsystem “Well Wash”, filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, og AGD behandling ved bruk av ferskvann.

DÅP

Dåpen fant sted i Ålesund den 14. desember, med Mrs. Su Cox som gudmor.

MASKINERI

I maskinrommet er det montert en Maritim Motor-levert hovedmotor type Yanmar 6EY26W, på 1920 kW ved 750 o/min, som er tilkoplet et Brunvoll Volda-gir og propellanlegg.

Strømproduksjon besørges av to stk Cat 3512 C fra Pon Power, hver på 1550 kW ved1800 o/min, samt et havneaggregat fra Nogva Motorfabrikk av type Scania DI 13 75 M på 323 kW. For best mulig manøvrering er det montert sidepropell forut og akter, en på 450 kW og den andre på 300 kW, levert fra Brunvoll Volda.

DEKK

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger-kraner på dekk, levert fra Bergen Hydraulic. To på 48 t/m og to på 23 t/m for nothåndtering. Det er i tillegg montert capstaner, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. Vinsjene er levert av Adria Winch. For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert fisketellere fra Aqua Scan og Vaki, samt Vaki smolttellere og tørrteller på sorteringsmaskin. Laste- og lossesystem er levert av MMC First Process.

INNREDNING

Båten er arrangert med innredning for 12 personer i en og 2-mannslugarer med toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom. Innredningen er levert av R&M Ship Interior, med blant andre Shipnor som underleverandør. Wangsmo har levert ventilasjon, Libra-Plast har levert utvendige dører og Baggerød har levert innvendige dører. Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonenom bord er foretatt av Vik Elektro AS. HG Marine Electronics AS har levert elektronisk utstyr, det vil si en komplett pakke med navigasjon, kommunikasjon og satelitt-TV.