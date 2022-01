Ruth (01/2022)

I september 2021 ble Ruth overlevert fra Karstensens Shipyard AS til Gullak Madsen, Hirtshals. Fartøyet er verftets bnr. 463.

Nye Ruth erstatter reder Madsens forrige fiskebåt med samme navn, som nå er kjøpt av Halstensen i Norge og går under navnet Slaaterøy. Skroget på nye Ruth ble bygd av Karstensens Polen, og ankom verftet i Danmark i februar 2021.

OPTIMALISERING

Den kombinerte snurper/tråleren er 89,35 meter lang og 18 meter bred. Fartøyets design, spesifikasjoner og arrangement er utført i tett samarbeid mellom rederi og verft, hvor alle løsninger er optimalisert og skreddersydd for Gullak Madsens spesifikke krav. Som alltid hos Karstensens, har det vært fokus på optimalisering av arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for mannskapet, samt optimalisering av fangsthåndtering, lagringsfasiliteter og drivstofforbruk.

MASKINERI

Hovedmotor er av typen MAN 9L32/44 CR, 4800 kW. Girsystem er av typen Brunvoll Volda ACG980/PF680. Propeller er MAN VBS1100, d4500 mm. Videre har den tre Cummins QSK38-DM 1002 kWe generatorer i tillegg til en Cummins QSK19-DM 538 kWe havnegenerator. Brunvoll har levert to akterthrustere samt azimuththruster av type Brunvoll AR80 LTC2100, 1500 kW/2040 HP.

DEKK

Alle elektriske vinsjer er levert av Ibercisa. Fiskepumper er levert av MacGregor. Nothaler, notkraner og annet notutstyr samt to dekkskraner, er levert MacGregor. Brdr. Markussen har levert Blue Line trålblokker. RSW-systemet er levert fra Johnson Controls, og vakuumsystem er levert av Iras. Viking Norsafe har levert MOB-båt, davit og livflåter.

INNREDNING

Maritime Montering har levert og montert innredningen om bord. Beha-Hedo Industrier har levert bysseinnredning gjennom Maritime Montering. Stoler i styrehus er levert av NorSap. Styrehuskonsoller er levert fra Elpro. LF Ventilation har levert ventilasjonsanlegg.

DIVERSE

KS Elektro har foretatt den elektriske installasjonen. To fjernstyrte Polarlight HMI søkelyskastere er levert av Skipsutstyr. Skipet har et rikholdig utvalg av elektronikk for navigasjon, kommunikasjon og fiskeleting, med utstyr fra Furuno, Scanmar, Simrad og Hatteland. Simrad-utstyr er levert av Sea Mech.