Saltstraum (07/2020)

Saltstraum ble 15. mai overlevert fra AVIC Dingheng i Kina til Utkilen AS, Bergen. Fartøyet er verftets byggenummer AD0048.

Saltstraum er den tredje i en serie på fire nye og mer miljøvennlige 10.500 dwt. kjemikalietankere Utkilen har bestilt fra kinesiske AVIC Dingheng. Første skip ut, Mostraum, ble levert juni i fjor (MM 10/19). Utkilen mener fartøyene representerer en ny generasjons kjemikalietankskip.

LOSSING OG LASTING MED LANDSTRØM

Mostraum var starten på Utkilens flåtefornyingsprogram. I flåtefornyelsen er det lagt stor vekt på både lavt CO 2 og lave NOx-utslipp.Hovedmotorene er klargjort for å kunne bruke naturgass (LNG) som drivstoff, og i fremtiden kan det utrustes med batteridrift. Sammenliknet med tilsvarende eldre skip vil Saltstraum ha et 30 prosent lavere CO 2 -utslipp, og NOx-utslippet reduseres med 80 prosent, kommer det frem av en pressemelding. I likhet med de andre fartøyene i denne serien kan Saltstraum også operere utslippsfritt når det ligger til kai. Mostraum var verdens første tankskip som både kan losse og laste med landstrøm, noe også det nyeste bygget kan gjøre.

NORSKE LEVERANDØRER

Det nye kjemikalietankskipet ble fartøy nummer 4000 i operasjon med Framo-pumper om bord.

– Når vi kan feire leveranse av pumpesystem til skip nummer 4000 er det svært hyggelig at det er til en kunde i vår egen by, og som vi har et så langvarig og godt forhold til, sier Martijn Bergink, administrerende direktør i Framo i en pressemelding. Selskapet har levert pumper til kjemikalietankskip siden slutten av 60-tallet, og det sterke kjemikalietankmiljøet i Bergen har vært viktig for leverandøren.

Saltstraum har en lastekapasitet på 10.500 tonn, og alle de 14 ulike rustfrie lastetankene har pumper fra Framo. Utkilens nye tankskipserie er bygget i Kina, men mye av utrustningen er fra norske og europeiske leverandører.

MASKINERI

Hovedmotoren fra Wärtsilä Finland yter 4320 kW ved 720 o/min. Hjelpemotorer er fra Scania CV AB og Wärtsilä. Propellanlegg av type CPS 1150 er levert fra Wärtsilä Norway AS.

DEKK

Kranene på dekk er levert av TTS. Seks lavtrykksvinsjer med doble tromler er levert av Kongsberg Maritime. Framo har levert lastepumper (1750 kubikk lossekapasitet), ballast (1000 kubikk) og spylepumper (2x120 kubikk). Spylemaskiner og PV-ventiler er leverte fra Scanjet. Luminell, Glamox og Colorlight står for alt av LED-lys.

INNREDNING

I innredningen har Libra-Plast AS levert dører, Beha Hedo Industrier AS har levert alt innen bysse- og vaskerom og vakuumtoalettsystem er levert fra Jets AS.

DIVERSE

Landstrømanlegget er levert av Austevoll Elektro AS. Pumper er levert fra Allweiler, og hele skroget er malt med Marathon IQ Ice paint fra Jotun. Autronica AS har levert brannalarm og Elcon CCTV. Broutstyr er levert av Furuno Norge. Kontroll-/PMS-system kommer fra Høglund Marine Solutions AS. Navtor AS har levert ENC (elektroniske kart) for ECDIS om bord, inkludert automatisert oppdateringstjeneste via Navtor Navbox.