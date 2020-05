Scombrus (05/2020)

I mars ble Scombrus overlevert fra Havyard Ship Technology AS til France Pélagique SAS, Frankrike. Tråleren er verftets byggenummer 131. Designet av type NT 2020 er fra ASD Ship Design AS.

France Pélagique, en del av det nederlandske fiskerikonsernet Cornelis Vrolijk, inngikk kontrakt med Havyard om byggingen av en innovativ pelagisk tråler i januar 2018. Fartøyet er utviklet av France Pélagique, nederlandske Aalbers Ship Design & Developmen (ASD) og Havyard. Skroget er bygd ved Nauta Shipyard i Polen.

EFFEKTIV DRIFT

Tråleren er utstyrt med RSW-tanker for å holde fangsten ved -1°C før den graderes og fryses i 25 kilos blokker. Det er tatt i bruk den nyeste teknologien tilgjengelig for bærekraftig og effektiv drift, og behandling av pelagiske arter som sild, makrell og kolmule. Om bord er det lagt stor vekt på å sikre trygge arbeidsforhold, mannskapskomfort og energieffektivitet.

KLASSE

Fiskefartøyet er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A – STERN TRAWLER - E0 – CLEAN – CRANE – BWM(T) – SILENT F, BIS, TMON, COAT-PSPC(B). IMO-nummeret er 9828936. Flagget er fransk og hjemmehavn er Concarneau.

MASKINERI

Pon Power har levert to 9CM25E generatorer, der Norwegian Electric System har levert motorer av type PMM0630B00. Propellanlegg av type FPP 56/5-B-P-N er levert av Kongsberg Maritime, med Norwegian Electric System på elektrisk motor. Tunnelthruster er levert av Kongsberg Maritime, og Norwegian Electric System har levert elektrisk motor også her. Nødgenerator av type DII6 75M er levert fra Nogva Motorfabrikk. Norwegian Electric System har levert motor av type MJRM 355 MA4 til nødgenerator.

DEKK

Tre dekkskraner samt fiskepumper er levert av SeaQuest. Kongsberg har levert vinsjer. Utstyr for sortering og håndtering av fisk, er levert av islandske Skaginn. Anker er levert av G.J. Wortelboer, mens ankervinsj er levert fra SEC Groningen. Ballastvannbehandling er levert fra MMC First Process AS. MOB-båt er levert fra Work Ribs, med davit fra Palfinger. Viking Norsafe Life-Saving Equipment AS har levert redningsflåter, davit til nevnte flåter samt løst rednings- og sikkerhetsutstyr.

INNREDNING

Vestnes Ocean AS har levert en komplett innredningspakke, med materialer, møbler, bysse- og vaskeriutstyr. Ventilasjonssystem er levert fra Aeron. Alu Design AS har levert styrehusstoler. Utvendige dører er levert av Libra-Plast AS, og vanntette skyvedører er levert av IMS. Bohamet har levert vinduer og Servi vindusviskere.

DIVERSE

Radar, ECDIS, GPS, autopilot, ekkolodd og annet navigasjons-/kommunikasjonsutstyr er levert fra Kongsberg Maritime AS. Utstyr for elektrisk kraftfordeling/forsyning, er levert og montert av Norwegian Electric System AS. Komplette rørsystemer er levert av Fjordpipe.