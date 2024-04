Seifjell (04/2024)

Rederiet Seistar AS fra Torangsvåg i Austevoll har fått levert brønnbåten Seifjell fra Cemre Marin Endustri A.S. i Tyrkia. Båten er designet av Salt Ship Design AS på Stord med typebetegnelsen SALT 0342 og er bygg nummer 76 fra verftet.

Rederiet og designselskapet har samarbeidet i lang tid for å utvikle brønnbåtdesignet der det er lagt særlig vekt på skånsom og effektiv fiskehåndtering i kombinasjon med stort fokus på hygiene, miljø og kvalitet. Fartøyet har flere nye og spennende designløsninger inkludert batterier som energilagring og sirkulære fisketanker.

SJUENDE BÅT

Seistar AS har allerede en flåte på tre brønnbåter og tre bløggefartøy. Det nye fartøyet vil supplere nye og eksisterende kunder med ny tonnasje for å dekke den økende etterspørselen etter behandlings- og transporttjenester, spesielt knyttet til postsmoltsatsingen på Vestlandet.

Seifjell er 69,85 meter langt og 16,80 meter bredt og har en innredning med plass til et mannskap på 18 personer. De to sirkulære lastetankene rommer totalt 2200 kubikkmeter.

KLASSE

Nybygget er klasset i DNV med notasjonen 1A Battery(Safety) E0 TMON ER(SCR). Seifjell skal føre norsk flagg og får Bergen som registreringshavn.

MASKINERI

Båten er utstyrt med to hovedgeneratorer, begge av typen 12V175D leverte av MAN Energy Solutions. Reduksjonsgir er av typen ACG TS 800 fra Brunvoll Volda mens propellanlegget er av typen CP62/4, også fra Brunvoll Volda. Elektriske fremdriftsmotorer er leverte av ABB og av typen M3LP og på 950 kilowatt.

Brunvoll har også levert to thrustere, begge av typen FU63, mens nødgenerator er en Margen John Deere. Den luftkjølte batteripakken er levert av Corvus Energy og er på 1000 kWh, mens Elkon har levert det elektriske systemet. Varmtvannskjele er levert av Ulmatec Pyro og av typen FFH-0150 på 150 kilowatt og med varmegjenvinning.

DEKK

Dekkskranene kommer fra Palfinger og består av en kran med teleskopisk bom med en SWL på 2,7 tonn og to hydrauliske knuckle bom kraner med SWL på to tonn. Det er også klargjort for installasjon av en fjerde kran. En Viking redningsbåt med tilhørende davit er levert av Viking Life-Saving Equipment.

FISKEHÅNDTERING

MMC First Process har levert vacuumsystemet mens to fisketellere er leverte av Wingtech og av typen WFP 2000. Omvendt osmoseanlegg er levert av Norwater. Dette har typebetegnelsen NWS4-150 og har en kapasitet på 150 kubikkmeter per dag.

DIVERSE

CSD Sealing Systems har levert kabel- og rørgjennomføringer.