Seigrunn (11/2024)

Cemre Shipyard i Tyrkia overleverte 20. september 2024 brønnbåten Seigrunn til Seistar Holding AS fra Torangsvåg i Austevoll. Med en brønnkapasitet på 8000 kubikkmeter er båten ifølge verftet en av verdens største brønnbåter.

Seigrunn er bygg nummer 77 ved verftet og er designet av Salt Ship Design på Stord. Båten måler 110,0 meter i lengden og 24,6 meter i bredden og er utstyrt med spesialdesignede sylindriske fisketanker for å sikre sikker håndtering av fisken.

HØY MILJØSTANDARD

Under designfasen av båten har det blitt lagt særlig vekt på effektiv fiskehåndtering der fiskehelsen skal bli godt tatt vare på i tillegg til at den nye brønnbåten skal være mest mulig miljøvennlig og derfor er bygd med clean design standard. Energibruken om bord er forsøkt holdt så lav som mulig blant annet gjennom et hybrid fremdriftsanlegg med bruk av batterier for strømlagring og det er blant annet lagt vekt på null utslipp av vaskemidler.

I ARBEID FOR LERØY

Seigrunn skal arbeide for rederiets kunde Lerøy Seafood Group på Vestlandet som har økende behov for både transporttjenester av fisk og behandling mot lus og sykdommer. Den nye brønnbåten skal særlig være engasjert med transport av post-smolt.

Nybygget har en bruttotonnasje på 9720 tonn og om bord er det plass til et mannskap på 16 personer.

KLASSE

Seigrunn er klasset i DNV med notasjonen + 1A Battery(Safety) E0 LCS TMON. Den nye båten fører norsk flagg og er registrert i Norsk Ordinært Skipsregister med Bergen som registreringshavn.

MASKINERI

Brønnbåten er utstyrt med fire hovedgeneratorer som alle er av typen 12V175D og leverte av MAN Energy Solutions. Nødgenerator er en DI13 motor levert av Scania.

Brunvoll har både levert gir og propell av typen CP75/4 i tillegg til to thrustere for sideveis manøvrering som er av typen FU74.

Batteripakken om bord er levert av Corvus Energy og er av typen Orca ESS med en kapasitet på 1491 kWh. Systemintegrasjon er det Elkon som har levert.

DEKK

Hovedleverandør av utstyr for fiskehåndtering om bord er MMC First Process.

DIVERSE

Aktuatorer er levert av Eltorque mens det er brukt produkter til rør- og kabelgjennomføringer både fra CSD Sealing Systems og Roxtec.