Senja (04/2020)

27. februar ble Senja overlevert fra Vard Brattvåg AS til Nergård Havfiske AS, Tromsø. Hekketråleren er av Vard 8 02-design, og er verftets byggenummer. 908.

Senja er basert på Vards velkjente 8 02-design, som konsernet har hatt suksess med. Nybygget er det andre i 2020 med en variant av dette designet.

NYTT FABRIKKSYSTEM

Hybridtråleren har et avansert fabrikksystem for både levende og frossen fisk, med stor lagringskapasitet samt ensilasje for å kunne ta vare på alle deler av fisken til råstoff. Fremdriften er både dieselmekanisk og dieselelektrisk, med batterier.

“Den 80 meter lange båten er utrustet med de mest moderne og nyeste løsningene for fangsthåndtering. Om bord er det blant annet innlagte tanker for inntak og oppbevaring av levende fisk. Slik møter Nergård de nye kravene til fiskens kvalitet, samtidig som det ivaretar fiskens velferd fram til prosessering og slik sørger for skånsom og bærekraftig ressurshåndtering”, heter det i en pressemelding.

BESTILLER TRÅLER NR. 2

Allerede før Senja ble overlevert, signerte Nergård Havfiske kontrakt med Vard for nok en tråler. Brattvåg-verftet skal bygge denne også, og kontrakten har en verdi på over 500 millioner NOK. Nybygget blir i stor grad lik Senja, og får dermed samme avanserte fabrikksystem. Levering er planlagt første kvartal 2022.

DÅP

Det er planlagt dåp og åpen båt i Tromsø i mai, med Nergård-ansatt Hildegunn Simonsen som gudmor.

I de rådende omstendigheter da dette ble skrevet, er det ikke mulig å si om arrangementet blir gjennomført.

KLASSE

Senja er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A Stern trawler(S) BIS Battery(Safety) E0 TMON(oil lubricated). Hjemmehavn er Tromsø. IMO-nummeret er 9858436.

MASKINERI

Hovedmotoren om bord er av type Bergen Engines B33:45L8, yter 4800 kW ved 750 o/min, og er levert av Kongsberg Maritime.

De har også levert gir av type 850 GHC og thruster av type TT 1650 AUX FP på 800 kW ved 1500 o/min. Hovedgeneratorsett av type 3512C samt hjelpemotor, er levert av Pon Power. Nogva har levert en nødgenerator, som yter 540 kW.

DIVERSE

Seaonics har levert en pakke med vinsjer og kraner. R&M Ship Interior har levert innredningen, mens ventilasjons- og klimaanlegg er levert og installert av Vard Accommodation.

Elektroprosjektering og elektrisk installasjon er utført av Brattvåg Electro. Shipnor har levert møbler i samarbeid med R&M. Medisinsk utstyr er levert fra Shipmed. Slukkesystem er levert av Tyco Fire & Integrated Solutions.