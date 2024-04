Seven Seas Grandeur (04/2024)

Regent Seven Seas Cruises fikk 14. november 2023 levert cruiseskipet Seven Seas Grandeur fra Fincantieri sitt verft i Ancona i Italia. Dette er det sjette skipet til det som mange regner som verdens mest luksuriøse cruiseflåte.

Med et mannskap på 548 og med kun 746 gjester, vil Seven Seas Grandeur tilby enestående service og mye plass til passasjerene.

Skipets første sesong er nesten utsolgt, noe som vitner om at mange cruisepassasjerer ønsker en ekstraordinær opplevelse og at dette var en etterlengtet lansering av et nytt skip.

HØYESTE STANDARD

– Forventningene til både våre lojale tidligere gjester og de som er nye for Regent vil bli overgått av Seven Seas Grandeurs raffinerte stil, makeløse eleganse og betagende skjønnhet, sa Andrea DeMarco, president for Regent Seven Seas Cruises da skipet ble overlevert i Italia i november.

– Ettersom appetitten for luksusreiser fortsetter å vokse, gir leveringen av Seven Seas Grandeur enda flere muligheter til å cruise verden rundt mens du nyter de høyeste standardene for gjestfrihet i overdådige og romslige omgivelser, la han til ifølge en pressemelding fra rederiet.

TIL EUROPA TIL VÅREN

Jomfrureisen gikk fra Venezia (Trieste), i Italia til Barcelona i Spania 18. november 2023. Skipet krysset deretter Atlanterhavet til Miami i Florida. Deretter vil det nye cruiseskipet operere i Karibia med blant annet to turer gjennom Panamakanalen samt en tur til den amerikanske østkysten i en nesten utsolgt første sesong før de seiler tilbake over Atlanterhavet fra New York til Barcelona i mars for å utforske Middelhavet sommeren 2024.

DYR SUITE

At Seven Seas Grandeur opererer i den øverste luksusklassen, forteller prisen på å bo i den store Regent-suiten noe om. 11.000 dollar, tilsvarende 120.000 norske kroner, er døgnprisen for de som vil bo i denne suiten.

De som reiser med Seven Seas Grandeur kan ellers glede seg over åtte ulike restauranter der fem er gratis, en kunstsamling på 1600 verker og et stort spa og velværesenter.

Seven Seas Grandeur er 224 meter langt og har en bredde på 32 meter. Bruttotonnasjen er 56.199 tonn og cruiseskipet er registrert på Marshall Island.