Seven Seas Splendor (05/2020)

Seven Seas Splendor ble 30. januar overlevert fra Fincantieri i Ancona til Regent Seven Seas Cruises (RSSC), Miami. Cruiseskipet er byggenummer 6281 fra verftet.

Norske YSA Design AS gir gjestene om bord i det nybygde cruiseskipet Seven Seas Splendor en luftig spiseopplevelse. Arkitekt- og designselskapet fra Oslo har tegnet en akterrestaurant som delvis er utendørs og delvis innglasset på 11. dekk på luksusskipet som ble over-

levert fra italienske Fincantieri i januar.

TAR VARE PÅ ESTETIKKEN

Anne Mari Gullikstad, administrerende direktør i YSA Design og prosjektleder for La Veranda, forteller at rederiet ønsket både en forbedret passasjeropplevelse og en løsning som samsvarte med de estetiske verdiene til skipets design.

– Den ubegrensede utsikten skaper en følelse av åpenhet i et relativt trangt rom, sier hun, og legger til at avlukkene ble konstruert på en slik måte at de ikke forringer skipssiden, kaster skygger over lugarbalkongene under eller skjuler utsikten fra broen.

Fremspringene med glassider var kjernen i YSA sitt konsept for La Veranda som en komplett spiseplass, fortsetter Gullikstad. Den lyse og fargerike innredningen gir assosiasjoner til friluftsliv og bryter den langsgående utsikten gjennom restauranten og vender øyet mot havet og himmelen utenfor. Området er også et friluftsrom med balkong, hage paviljonger og uteservering.

IDENTITET OG VARIGHET

Med hensyn til holdbarheten er områdets hagepaviljonger laget av tøff, bærekraftig teak og tømmer, mens utestoler er polstret i slitesterke stoff som er motstandsdyktige mot falming fra sollys. Innendørs er gulvet en blanding av stein og parkett, mens veggene er kledd med stein, onyx og marmor. I tillegg til å være robuste, er disse materialene i tråd med cruiselinjens identitet.

Arkitekt- og designselskapet YSA har lang erfaring i design og konseptarbeid for mange av verdens ledende cruiserederier. Samarbeidet med Seven Seas går tilbake til 1999 og utviklingen av skipet Seven Seas Navigator.

750 GJESTER

Seven Seas Splendor er rederiets femte skip og ble levert fra Fincantieri sitt verft i Ancona i Italia i månedsskiftet januar/februar i år. Det bygger på det amerikanske cruiserederiets 28-årige historie som et av verdens ledende rederier innen luksussegmentet.

Seven Seas Splendor er på 55.254 bruttotonn og er 735 fot langt. Mannskapet på 551 leverer det

ypperste av personlig service til de 750 gjestene i 375 suiter i ulike størrelser.

Om bord er det blant annet fem utsøkte og unike restauranter og tre elegante barer og salonger, en kunstsamling til en verdi av fem millioner dollar, mer enn 500 lysekroner av krystall og over 1000 kvadratmeter med italiensk marmor.

MASKINERI

Dieselmotorene er fire MaK 8M43C fra Caterpillar, som yter 8000 kW hver. De to elektriske motorene på propellene yter 9000 kW hver. Totalt er det installert 32.000 kW med elektrisk fremdrift om bord i Seven Seas Splendor.