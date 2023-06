SH Diana (06/2023)

Det tredje og største ekspedisjonsskipet i Swan Hellenic-flåten ble levert fra Helsinki Shipyard 31. mars 2023. Fartøyet er bygg 518 ved verftet i Finland og har fått navnet SH Diana.

SH Diana seilte først til Middelhavet på sin jomfrutur før dåp i Amsterdam 4. mai. Skipet gikk så videre til Skandinavia og de norske fjordene og nordover til en full sesong i arktiske farvann.

Cruiserederiet Swan Hellenic som eier skipet har hovedkontor på Kypros med kontorer i London, Düsseldorf, Monaco, Fort Lauderdale, Hong Kong, Sydney og København som betjener Skandinavia og Island.

5-STJERNERS

– Vi er glade for å ha mottatt levering av dette eksepsjonelt vakre og allsidige nye 5-stjerners fartøyet, sa Swan Hellenic-sjef Andrea Zito da skipet ble levert i april.

– Som det største skipet i flåten vår, er hun det første som er utstyrt med store tenderbåter som skal gi ekstraordinære opplevelser for gjestene våre, la han til.

196 PASSASJERER

SH Diana har plass til 192 gjester i 96 lugarer og suiter, og har tre spisesteder, Swan Restaurant, Club Lounge og Pool Bar & Grill. Om bord på hver ekspedisjonstur blir det et team på 12 erfarne ekspedisjonsguider, ekspertforedragsholdere og forelesere. Det totale antall mannskap om bord i skipet er normalt 140.

Det nybygde ekspedisjonsskipet er 125 meter langt og har ni dekk. Bruttotonnasjen er på 12.100 tonn, og maksimal fart er oppgitt til 16 knop. Skipet er registrert i Panama med Colon som registreringshavn. Fartøyet er bygd etter polar klasse 6 og har en tre mega watt batteripakke om bord.

DESIGN

Interiøret på SH Diana er designet av det svenske selskapet Tilberg Design of Sweden, mens eksteriøret er designet av McFarlane Ship Design.

DIVERSE

Kabel- og rørgjennomføringer er levert av CSD Sealing System AS. John Gjerde AS har sørget for tanklufteventil. Alu Design & Services AS har levert Styrehussstoler.