Silver Origin (07/2020)

I juni ble Silver Origin overlevert fra De Hoop Shipyard i Nederland til Silversea Cruises, Monaco. Cruiseskipet er verftets byggenummer 489.

Silver Origin er en del av Monaco-baserte Silversea Cruises sin satsing på lukseriøse ekspedisjonscruiseskip. Rederiet, som er eid av Royal Caribbean Cruises, har gjort seg kjent som en tilbyder av kostbare cruiseopplevelser.

ULTRALUKSUS

Med Silver Origin flyttes grensene for “ultra-luksus” cruising, slår Silversea Cruises fast i en pressemelding. Skipet skal gå ekspedisjonscruiseturer på Galápagosøyene. Det er åtte ulike lugar/suitekatogorier om bord, der den største blant annet har panoramautsikt innvendig og boblebad på balkongen. Noen av suitene har mulighet for å innkapsle balkongen med elektrisk justerbart tak og vegger i glass. Skipet har den høyeste gjest-til-mannskap-ratioen på Galapagos, som skal sørge for skreddersydd personlig service om bord.

HISTORISK SJØPRØVE

Grunnet koronapandemien ble både ferdigstilling og testtur vanskeligere for verftet. Det ble satt i gang tiltak som frivillig inkvartering i brakker på verftsområdet for de arbeiderne som kunne og var friske. Her var det strenge helse- og sikkerhetstiltak. Videomøter og videokonferering med underleverandører ble også innført. I en pressemelding fra verftet beskrives sjøprøvene som en “historic world-first”. En del av DP-testene ble nemlig fjernstyrt utført av en tredjepart samarbeidspartner fra Russland. En operatør fra St. Petersburg utførte DP-tester med hjelp av headset, kamera og det trådløse internettet om bord.