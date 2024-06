Silver Ray (07/2024)

Silversea Cruises fikk overlevert cruiseskipet Silver Ray fra tyske Meyer Werft 14. mai. Dette er andre skipet i den innovative Nova Class og er bygg nummer 720 fra verftet i Papenburg.

Silverseas Nova Class markerer en ny versjon av luksus til sjøs, og har et design som åpner opp mot sjøen med blant annet 4000 kvadratmeter utvendig glass. Silver Ray følger etter søsterskipet Silver Nova som ble levert rederiet fra samme verft i fjor sommer, og de to skipene er blant de mest energieffektive ultra-luksus- og ekspedisjonscruiseskipene som noen gang er bygget.

Silversea Cruises er en del av Royal Caribbean Group som satser sterkt på å redusere utslipp og karbonintensitet fra sine skip.

INNOVATIVT

– Silver Ray er med på å oppfylle Royal Caribbean Groups visjon for fremtiden for innovative ultraluksus- og ekspedisjonscruisereiser, sa Bert Hernandez, president i Silversea under en seremoni i forbindelse med leveringen av skipet.

– I tillegg til å være et av de mest energieffektive skipene som noen gang er bygget, muliggjør Silver Rays skipsdesign større tilgang for våre gjester til de destinasjonene vi besøker. Jeg kan ikke vente på at gjestene våre skal oppleve alt dette bemerkelsesverdige skipet har å tilby, la han til.

Det nye cruiseskipet la ut på sin jomfrutur fra Lisboa 15. juni og vil ha sin første sesong i Middelhavet før skipet krysser Atlanterhavet til Amerika i desember 2024.

GOD PLASS OM BORD

Nova Class-skipene er blant de mest romslige cruiseskipene som noen gang er bygget og har også et høyt personlig servicenivå for gjestene om bord som blant annet kan nyte godt av butlerservice for alle suiter. Andre tilbud om bord omfatter blant annet et rikt utvalg av ulike barer, restauranter og lounger i ultra-luksus klassen. Otium er cruiserederiets romersk-inspirerte velværeprogram.

Silver Ray har en tonnasje på 54.700 bruttotonn, er 244,2 meter langt og 29,6 meter bredt. Det har totalt ni dekk, har en cruisefart på 19 knop og har plass til 728 passasjerer og et mannskap på 556 personer.

FREMDRIFTSSYSTEM

Det nye cruiseskipet har et hybrid fremdriftssystem som består av hydrogen brenselceller, en stor batteripakke og motorer som drives ved hjelp av flytende naturgass (LNG). Tanken er at skipet skal operere utslippsfritt inn mot havnene. Det har også landstrømtilkobling og kan ligge til kai uten at motorene er i gang.

INTERIØRDESIGN

Den innvendige arealdisponeringen og design av fellesområdene er utført av de to skipsdesignselskapene amerikanske Wilson Butler Architects fra Boston og italienske GEM fra Genova.