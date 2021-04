Sir David Attenborough (04/2021)

Britiske Natural Environment Research Council (NERC) har tatt levering av det polare forskningsfartøyet Sir David Attenborough. Byggeverft er Cammell Laird Shiprepairers and Shipbuilders, og skipet er deres byggenummer 1390. Designet er av type UT 851 (Polar Research Vessel) fra Kongsberg Maritime.

Sir David Attenborough er det største sivile nybyggprosjektet i England på rundt 30 år. Det 129 meter lange forskningsfartøyet skal ferdes i noen av verdens mest ugjestmilde områder, og er designet og utrustet der etter. Opptil 60 forskere kan jobbe i et av de mange avanserte laboratoriene om bord skipet, som har isklasse Polar Code 4 og kan bryte gjennom 1 meter tykk is ved 3 knop.

TIL BEGGE POLER

Polar- og forskningsskipet er bestilt av Natural Environment Research Council, og skal opereres av British Antarctic Survey. Sir David Attenborough skal, etter alle prøveturer og testing av det avanserte utstyret, bli brukt til havforskning i både Antarktis og Arktis, i tillegg til å transportere forsyninger til baser i Antarktis. Kongsberg Maritime har vært involvert siden starten, og har levert både design, maskineri og en del av utstyret. Nybyggprosjektet har en kostnadsramme på rundt 200 millioner pund.

“MCBOATFACE”

NERC hadde opprinnelig en navnekonkurranse for å finne passende navn til skipet. Det endte med at Boaty McBoatface ble stemt fram som nummer én i konkurransen. Til tross for dette fikk skipet til slutt navnet Sir David Attenborough, oppkalt etter den ikoniske BBC-programlederen. Folkets vinnernavn gikk likevel ikke i glemmeboken, for ubåten om bord bærer navnet Boaty McBoatface.

DÅP

Sir David Attenboroug ble døpt 26. september 2019 ved Cammel Laird i Liverpool. Gudmor er hertuginne Catherine, gift med tronarving prins William i Storbritannia. Rundt 4000 personer møtte opp til seremonien ved byggeverftet.

MASKINERI

På maskinerisiden har Kongsberg Maritime levert motorer, propellanlegg, girsystem og thrustere. Hovedmotorene er fire Bergen Diesel B33:45. Havnegenerator og nødgenerator av type KTA38-DM1 er levert fra Cummins. Batteripakken er fra Saft Batteries.

DEKK

Kongsberg Maritime har levert en omfattende pakke med vinsjer og dekksmaskineri, blant annet vinsjer som gjør det mulig å undersøke havbunnen eller samle havbunns- og vannprøver på dybder ned til 9000 meter. Red Rock har en stor leveranse av daviter og håndteringsutstyr. Heila har levert en kranpakke bestående blant annet av en hovedkran av type HR 2050/35 og dekkskraner av type HLRM 170-4SL og HR 300/21-2BJ. Seaonics har levert en overhead kran, dedikert til hangarlogistikkoperasjoner. Generell belysning på dekk samt lanterner er levert fra Glamox.

INNREDNING

Lido Marine har levert en komplett innredningspakke. Da kontrakten ble signert i 2016, var dette den største i deres historie. I tillegg til innredningsarbeidet har Lido Marine også en leveranse på komplett montasje av HVAC-system, gjennom deres samarbeidspartner AF AeronMollier. Bysse er levert av Beha-Hedo Industrier gjennom Lido Marine. Styrehusstoler er levert fra AluDesign. Glamox har levert generell belysning.

DIVERSE

Subsea Industries har levert “bunnstoff”. Elektronisk spesialutstyr er levert av FarSounder. Diverse pumper er levert av Allweiler, og diverse rørsystemer er levert fra Blücher. Cathwell har levert katodisk beskyttelse.