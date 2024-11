Skjåholmen (11/2024)

Grieg Seafood Finnmark AS har fått levert servicebåten Skjåholmen fra Promek på Smøla. Dette er bnr. 240 ved verftet og er en Procat 1580 D som er designet ved verftet.

Den nye oppdrettsbåten har en lengde på 14,96 meter og en bredde på 8,0 meter og kan gå med en fart på 18 knop. Båten er utstyrt med to brennoljetanker som tar 1640 liter hver.

MASKINERI

De to hovedmotorene som er installert er av typen Scania på 450 hestekrefter hver. Disse er levert av Nogva Motorfabrikk sammen med et vribart propellanlegg. Det er installert tre sidepropellere, en forut på 50 hk og to akter på 20 hk hver som alle er levert av PMH. Nessco har levert en hydraulisk kompressor og Nogva Motorfabrikk et strømaggregat av typen Nanni på 23,4 kW.

DEKK

Dekkskranen er av typen Palfinger PK50002 (M)G og levert av Bergen Hydraulic. Tenfjord Industrier har levert to kapstaner av typen N300-3000 kg og N300-5000 kg.Fra Tenfjord Industrier kommer også en dekksvinsj av typen HV400 trommelvinsj med en kapasitet på 10 tonn. H. Henriksen har levert en slepekrok med kapasitet på 10 tonn og Tenfjord Industrier en høytrykksvasker på 280 bar.