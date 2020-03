Sky Princess (03/2020)

Sky Princess ble 15.oktober 2019 overlevert fra Fincantieri Monfalcone i Italia til Princess Cruises. Cruiseskipet er verftets byggenummer 6268.

Princess Cruises sitt nye 145.000 tonns cruiseskip har kapasitet til over 4500 pasasjerer i 1830 lugarer og suiter. 1064 av lugarene har egen balkong. I tillegg er det et mannskap på 1411 personer om bord. Skipet er designet for redusert utslipp og forbedret energiforbruk. Det er også installert LED lys, energibesparende ventilasjonsanlegg og justerbar hastighet på de største strømslukerne, som f.eks ventilasjonsviftene. I debutsesongen går cruisefartøyet til destinasjoner i Middelhavet og Karibia.

FLERE NYBYGG

Sky Princess er skip nr. 17 fra Fincan-tieri til Princess-rederiet. Samtidig er nybygget det fjerde i Royal Princess-klassen, etter Regal Princess (MM 08/14) og Majestic Princess.

I juni 2020 får cruiseflåten til Princess Cruises nok et tilskudd, med Enchanted Princess, søsterskipet til Sky Princess. Et tredje skip i Royal Princess-klassen kommer i november 2021, fulgt av ytterligere to skip i henholdsvis 2023 og 2025. Italienske Fincantieri skal bygge alle.

SKREDDERSYDD SERVICE

Skipene i Princess Medallion-klassen tilbyr mye av luksusen og velværen man har blitt vant til av denne type cruisefartøy. Om bord Sky Princess finner man flere restauranter eksklusivt for dette cruiseskipet, som Curtis Stone’s Share, The Salty Dog Gastropub, og Sabatini’s Italian. Her er også ulike spa-anlegg og treningssenter med havutsikt. Den individuelle servicen kan for øvrig skreddersys hver enkelt passasjer. Underholdningsmulighetene er mange, med et casino, utvendig kinosal med 69.000 watts lydanlegg, Princess Theatre-scene, Broadway-oppsetninger, live musikk og vinsmakingskurs. Ungdomssenteret om bord er utstyrt med det siste innenfor spill, filmer og musikk, i tillegg til et eget uteområde dedikert til ulike aldersgrupper.

MASKINERI

Wärtsilä har levert hovedmaskineriet. Det er installert fire 12V46F-motorer, to på 16.800 kW hver og to på 14.400 kW hver. Propellanlegget yter 2x18.000 kW.