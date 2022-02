Sletringen (02/2022)

Dayang Shipbuilding Co. Ltd. i Yangzhou i Kina leverte på en av de siste dagene i 2021 et hybrid bulkskip på 7500 dødvekttonn til Berge Rederi på Hitra i Trøndelag. Fartøyet har navnet Sletringen.Dette er rederiets 11. bulkfartøy, men det første nybygget. Søsterskipet Selvaagsund leveres i løpet av 2022.

Rederiet satser på selvlossende bulkskip i størrelsen fra 3700 til 8400 dødvektton med gravemaskin. Skipene operer i området fra lengst nord i Europa og til Middelhavet. Berge Rederi ble grunnlagt i 1997 av Anne-Gunn, Oddvar og Magne Berge som kommer fra familier med lange skipsfartstradisjoner.

DESIGN FRA MDC

Sletringen ble kontrahert sommeren 2019 og byggingen har tatt i overkant av 20 måneder. Designet MDC 1308 Ecolotion er fra Marine Design and Consulting på Knarrevik utenfor Bergen og ble utviklet i et nært samarbeid med rederiet. Det er konstruert med tanke på Nord-Europeisk fart der det er lagt stor vekt på økonomisk drift og med strenge miljøkrav.

GUNSTIG MILJØAVTRYKK

Det nye bulkskipet får batteripakke som gjør at det kan laste og losse elektrisk uten bruk av hovedmotor og med hjelp av den elektriske gravemaskinen fra Sennebogen. Totalt vil skipet gi et langt mindre miljøavtrykk enn tilsvarende eldre bulkskip som er i drift i dag.

KLASSE

Sletringen er 120 meter langt og 17 meter bredt, blir klasset i DNV med notasjonen +1A General dry cargo ship ice 1B. Det registreres i Norsk Internasjonalt Skipsregister og får Trondheim som hjemmehavn.

MASKINERI

Hovedmotoren er en Mak 8M25, og til hjelp med manøvreringen er det installert en bowthruster og en sternthruster, begge på 450 kwh.