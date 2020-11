Spirit of Adventure (11/2020)

Spirit of Adventure ble 29. september overlevert fra tyske Meyer Werft Papenburg til Saga Cruises V Ltd., Folkestone, Kent. Cruiseskipet er verftets byggenummer 715.

Spirit of Adventure er det andre av to skip Meyer Werft bygger for det engelske cruiserederiet Saga Cruises. Nybyggene har helt nytt design, nye innredningsløsninger, plass til 999 passasjerer, og er “tailor-made” for det britiske markedet. Målgruppen til Saga Cruises er personer over 50 år, noe som har vært strategien til selskapet helt siden starten. Søsterskipet Spirit of Discovery (MM 09/19) ble levert i juni 2019.

KOMFORTFOKUS

Saga Cruises er det eneste gjenværende britiskregistrerte, uavhengige cruiserederiet. Spirit of Adventure er deres andre egenbestilte nybygg, og disse nybyggene er de eneste skipene de siste årene, som er spesielt utviklet og bygd for det britiske markedet. Rederiet omtaler Spirit of Adventure som et boutique cruiseskip, til tross for at det er plass til knappe 1000 passasjerer. Boutique cruise er ofte benevnelsen på mindre og svært eksklusive luksuscruiseskip, som ligger lengre ved hver havn enn de enda større cruisefartøyene.

ENDRING I PLANENE

Det nye cruiseskipet skulle opprinnelig ha blitt levert i juli 2020, med planlagt dåp ved Portsmouth International Port i august. Planene ble naturlig nok endret, da koronapandemien slo inn verden over. I mai bekreftet Saga og Meyer Werft at arbeidet med skipet hadde blitt kraftig påvirket av pandemien, og at både ferdigstilling, levering, dåp og jomfrutur var satt på vent. Opprinnelig skulle skipet blant annet innom de norske fjorder i løpet av året. I slutten av september ble det likevel tatt levering av fartøyet. Jomfruturen, en 17-dagers seilas i Middelhavet, er i skrivende stund planlagt fra 5. november. Dette avhenger selvsagt av hvordan verden ser ut på dette tidspunktet.

MASKINERI

Hovedgeneratorene er fire 9L32/44CR fra MAN Energy Solutions SE. Disse yter 5400 kW hver. Siemens har levert alternatorer av type SISHIP eSiPOD 10M. Fra Brunvoll AS er det levert to thrustere av type FU100, som yter 2200 kW hver. Nødgeneratoren er en Mitsubishi S12R-M(P)TA.