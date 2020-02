Steinunn/Thinganes (02/2020)

I november og desember 2019 ble Steinunn og Thinganes overlevert fra Vard Aukra til Skinney-Thinganes, Island. Trålerene er verftets bnr. 896 og 899. Designet er av type Vard 8 08.

Vard Aukra inngikk i 2017 en kjempekontrakt på design og bygging av totalt syv trålere til fire rederier på Island. Kontraktene har en totalverdi på rundt 700 millioner kroner, ble det da opplyst om. Alle er av designtype Vard 8 08, med stort tråldekk og elektrisk PM-drevne trålvinsjer, et twin screw mekanisk propellsystem, samt store propeller og ror for sikre operasjoner i tøft islandsk farvann.

FORELØPIG SISTE

I løpet av 2019 ble også Vestmannaey, Bergey, Hardbakur, Vördur og Áskell ferdigstilte. Med Steinunn og Thinganes (Þinganes) er alle de syv båtene overleverte til Island. Disse to trålerne markerte også en foreløpig slutt på en æra, da verftsaktiviteten ved Vard Aukra har blitt lagt ned. Det lokale næringslivet og Aukra kommune jobber i skrivende stund med mulige løsninger for videre drift.

KLASSE

DNV GL har klasset fartøyene med følgende notasjoner: + 1A1, stern trawler, E0. Hjemmehavn er Hornafjörður.

MASKINERI

Maritim Motor AS har levert de to hovedmotorene av type 6EY17W, som yter 290 kW ved 1350 o/min. Finnøy Gear & Propeller AS har levert girsystem og propellanlegg. En hjelpemotor av type Scania DI13 (KC) HCM534CDE-22 på 374 kW, er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Thrustere og el-motorer til thrusterne, er levert av Bergen Dieselcontact AS.

DEKK

Vinsjene om bord er levert av Seaonics, deriblant en 16 tonns trålvinsj, to gilsonvinsjer på 15 tonn hver, ankervinsj og multifunksjonsvinsj. Aukra Maritime har levert en ADK25-dekkskran, med følgende kapasiteter: 2t/10m – 3,5t/5,5m. Frysesystem for fiskelast er levert fra Teknotherm. Gangveier er levert av Gurskøy.

INNREDNING

Komplett innredning samt bysseløsning er levert av Norwegian Marine Interior AS. Utvendige dører er levert av Libra Plast AS. Ventilasjonssystem er installert av Vard Accommodation.

ELEKTRONIKK

Vard Electro AS har sørget for elektrisk installasjon samt installasjon av elektronikk og Vards SeaQ-system. Navigasjons-/fiskeletingssutstyr fra Furuno Norge AS er installert av Vard Electro AS.

DIVERSE

Kabel- og rørgjennomføringer er levert av Roxtec AS. Maritim Motor AS har levert Vibracon. Brennolje er levert av Bunkeroil og maling av Akzo Nobel. Thermal Tec har levert pumpepakke.