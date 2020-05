Storholmen (05/2020)

I april ble Storholmen overlevert fra Viknaslipen AS til Grieg Seafood. Fartøyet er verftets byggenummer 55, og designet er av Marin Design AS.

Storholmen er den andre av to servicebåter Grieg Seafood nylig har fått bygd ved Viknaslipen. Søsterfartøyet Lysholmen ble levert i oktober 2019. Designmessig er de to servicebåtene basert på fiskebåter, med den hensikt at de kan operere under tøffe værforhold.

STOR KRANKAPASITET

Daværende daglig leder i Viknaslipen, Stig Morten Paulsen, uttalte følgende i forbindelse med leveringen av søsterskipet Lysholmen:

– Total byggetid har vært cirka sju måneder, og vi er spente på mottakelsen hos Grieg Seafood da vi har stor tro på båttypen, og ser for oss at den blir attraktiv i næringa med sin gode stabilitet, romslige løsninger og ikke minst den høye krankapasiteten. Dette er enkelt oppsummert en av de mest fleksible servicebåtene vi har produsert.

MASKINERI

Nogva Motorfabrikk AS har levert en Scania DI13 hovedmotor på 500 hk, gir av type HC258 med to PTO hydraulikkuttak, NanniQLS32T

generator og firebladet propellanegg. Fra Sleipner Motor AS er det levert en sidethruster på 80 hk. Kompressor av type CT6B kommer fra Nessco.

DIVERSE

Palfinger-kranen på dekk er levert av Bergen Hydraulic AS. Dekksvinsj og høytrykksvasker er levert fra Tenfjord. Innredningspaneler om bord er levert fra Stavik Trevare. Den elektriske installasjonen er foretatt av Elcom, Navteq har levert elektronisk utstyr for navigasjon og kommunikasjon. Libra Plast AS har levert dører.