Sulehav (04/2021)

Sulehav ble i februar overlevert fra Thyborøn Skibs & Motor i Danmark til Lending Rederi, Solund. Snurrevadbåten er verftets byggenummer 170-01. Design er fra Seacon AS i Måløy.

Sulehav er rigget for fiske med snurrevad, og skal hovedsakelig brukes i Nordsjø-fisket. Det har vært stort fokus på fiskekvalitet, og fisken ises ned i kasser om bord for å oppnå best mulig produkt, heter det i en melding fra rederiet. Det skal først og fremst drives fiske etter torsk og lysing. Rederiets andre båt, Sulebas fra 2014, driver helårsfiske og er rigget både med not og snurrevad.

MASKINERI

Kynde & Toft har levert en ABC-motor, og Nordhavn har levert et Scania Marine diesel generatorsett. Finnøy Gear & Propeller har levert girsystem og propellanlegg. Baugthruster er levert av Hundested Propeller.

DEKK

På dekk er det montert en TMP kran. Vinsjer og hydraulikk er fra Thyborøn Skibs & Motor. Utstyr for fiskehåndtering er levert av BOAtech. Lemvig Maskin & Køle-teknik har levert kjøle- og ismaskin samt LMK ismaskin i rustfritt kabinett. MOB-båten er fra Palfinger, og MB Hydraulikk har levert davit.

DIVERSE

Skrogverft er polske Stocznia Wisla. Innredningen er utført av Tømrer Pedersen. West Marine har levert osmoseanlegg og varmeveksler. Elektrisk installasjon, elektronisk utstyr for kommunikasjon, navigasjon og fiskeleting, er besørget av Vest-El.