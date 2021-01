Sunderøy (01/2021)

I oktober 2020 ble Sunderøy overlevert fra Astilleros Gondan til Prestfjord AS, Sortland. Designet fra Kongsberg Maritime AS heter NVC 372. Tråleren er verftets bnr. 480.

Nye Sunderøy er den tredje båten Prestfjord får bygd i Spania, og den fjerde med design fra Kongsberg Maritime. Forrige nybygg, Holmøy (MM 07/16), ble levert fra Freire Shipyard i Vigo, mens for Sunderøy ble Astilleros Gondan valgt. Prestfjord brukte sistnevnte verft også i 2004, da forrige Sunderøy ble bestilt.

OPPDATERT DESIGN

Den moderne fiskebåten på 77 meter er arrangert for bunntrål og pelagisk trål i arktiske farvann, og skal fiske etter både hvitfisk og reker. Det er innredning for totalt 32 personer, og det er lagt mye arbeid i sikrest mulig arbeidsområder. Messe, lugarer, bysse, dagrom og styrehus skal holde høy standard. Batterisystemet om bord regulerer for endringer i last og er integrert i det hybride fremdriftssystemet. Fabrikken er rigget for hodekappet og sløyd fisk (HG-produksjon). Fryserommet har en kapasitet på 1500 kubikkmeter, og det er muligheter for produksjon av mel og olje, i tillegg til at alt av restråstoff blir tatt vare på. NVC 372-designet har en såkalt wave piercing-baug, kombinert med bulb for å redusere vannmotstanden. Sunderøy er første båt ut med dette designet.

KLASSE

Sunderøy er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A Stern trawler BIS Battery(Safety) E0 Ice(1B) TMON(oil lubricated). Fartøyet seiler under norsk flagg, og hjemmehavn er Sortland. IMO-nummeret er 9859507.

MASKINERI

Kongsberg Maritime har levert sitt nyeste batteri-hybridsystem, samt generatorer, propellanlegg, thrustere og girsystem. Generatorene er av type Bergen B33:45 og Bergen C25:33L-6. Gir er av type 950GHC. Propellanlegget er av type 121A1/4 E-B/P/N er levert av Kongsberg Maritime Sweden.

DIVERSE

Kranene på dekk er levert av MacGregor Triplex. Vinsjpakken, deriblant permanent magnet trålvinsjer, er fra Kongsberg Maritime. MMC First Process AS har levert fryseriet om bord, og Optimar AS har levert fabrikken. Tråleutstyr er levert fra Selstad og Mørenot. Lido Marine har levert komplett innredning, inkludert teknisk isolering samt kledning og isolering av fryserom og fabrikkdekk. Bysseutstyr er levert av Beha-Hedo industrier AS gjennom Lido Marine. Rørtek har utført rørleggerarbeid. Shipmed har levert medisinsk utstyr.