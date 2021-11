Svelvik (11/2021)

11. september ble Svelvik overlevert fra Sefine Shipyard til Bastø Fosen AS. Ferjen er verftets byggenummer 44. Design av type NSD 30 CF er fra The Norwegian Ship Design Company AS.

Svelvik er en åpen pendelferje, utstyrt med to 360 graders azimuth thrustere, som gjør ferjen lett manøvrerbar og like hensiktsmessig for bruk i begge fartsretninger. Den helelektriske ferjen skal trafikkere sambandet Svelvik-Verket i Drammensfjorden. Dette er Norges korteste ordinære ferjerute med en lengde på bare 184 meter.

EL-DRIFT

– Fartøyet drives elektrisk, med energi fra batteribank eller dieselgenerator. Ferjen er spesielt bygget for transport av passasjerer og kjøretøy på en sikker, effektiv, komfortabel, energieffektiv og miljøvennlig måte. Ferjen er en ettdekks ferje, dvs. at personbiler og trailere står på samme dekk og av den grunn sikrer en rask og effektiv lasting og lossing. Salong for passasjerer er plassert på dekk 2, heter det i en orientering fra Bastø Fosen.

KLASSE

Ferja er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: +1A, FERRY B, BATTERY(POWER), E0, ICE C, R4(nor). IMO-nummeret er 9907990. Hjemmehavn er Horten.

MASKINERI

Batteripakken om bord er levert fra amerikanske Spears. Scania-generatorer av type DI13 075 (2x426 kW) er levert av Margin i Tyrkia. Schottel har levert thrustere av type SRE 210 L.

DIVERSE

Innredningen er det tyrkiske Cita som har stått for. Servi har levert hydraulikk og ramper på dekk. Klima- og ventilasjonssystem er levert fra Teknotherm. Ladeplugg og ladetårn er levert av Zinus. Evakueringssystem (MES) er levert fra Survitec Norway.