Tarajoq (04/2022)

I november 2021 overtok Grønlands Naturinstitut sitt nye forskningsfartøy Tarajoq. Fartøyet er bygget ved Astilleros Balenciaga i Spania, har byggenummer 413 ved verftet og er designet av Skipsteknisk i Ålesund med typebetegnelsen ST-336.

Byggingen av Tarajoq er Grønland Selvstyres hittil største satsing på forskning. Skipet åpner for nye muligheter for både grønlandsk og internasjonal forskning i Arktis og peker fremover i overvåkingen av reke- og fiskebestander og klimaendringer i havmiljøet.

TILPASSET ARKTIS

Tarajoq er designet spesielt for arbeid i arktiske farvann. Med sin størrelse og utstyr kan det topp moderne 61 meter lange skipet seile lenger nord og utføre langt flere typer forsknings- og miljøoppgaver enn det som tidligere har vært mulig med de eldre fartøyene Naturinstitutet har disponert.

Tarajoq er finansiert av Grønlands Hjemmestyre med støtte fra Aage V. Jensens Stiftelser og har totalt kostet 235 millioner danske kroner. Tarajoq drives av Grønlands Naturinstitut på vegne av Grønlands Selvstyre.

TAR 20 FORSKERE

Fartøyet har plass til 12 besetningsmedlemmer og 20 forskere og gir også opplæringsmuligheter for studenter på de maritime utdanningene på Grønland. Tarajoq kan håndtere nesten alle typer vitenskapelig arbeid og utstyr i Arktis som bunntrål og pelagisk trål, akustisk kartlegging av fiskebestander og detaljert kartlegging av havbunnen rundt Grønland flere kilometer under havoverflaten, noe som er til stor nytte for både forskere, fiskere og skipsfart.

Grønland har nå egne, moderne fartøyer, som forventes å betjene landets maritime overvåking og forskning i mange år fremover. Tarajoq skal ta seg av havområdene, og det mindre fartøyet Sanna vil fortsette å gjøre undersøkelser nær kysten av viktige fiskearter som for eksempel kveite og torsk langs Vest-Grønland.

MASKINERI

Hovedmotoren er en MAN 8L 27/38 som er koblet opp til et MAN gir og en CPP-propeller med en diameter på 3800 mm. Om bord er det også to hjelpemotorer på henholdsvis 1800 og 760 kW og en nødgenerator på 99 kW. Styremaskin og ror er levert av Kongsberg mens Brunvoll har levert en thruster på 600 kW akter og en bowthruster på 850 kW.

DEKK

Ibercisa har levert en trålvinsj på 44 tonn, kjettingstopper og en A-ramme med kapasitet på ti tonn. To kraner på henholdsvis seks og to tonn kommer fra Melcal, tråldører fra Thyborøn og MOB-båt fra Palfinger.

DIVERSE

Jets har levert toalettsystemet om bord og Detegasa rensesystem for avløpsvann. Oljefyrt kjele kommer fra Ulmatec og det samme med eksoskjele. Maritime Montering står for leveranse av bysse, vaskeromsutstyr og innredning mens Teknotherm har levert HVAC-anlegget.