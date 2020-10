Tennholm/Havnholm (10/2020)

I september leverte Jemar Norpower AS de to arbeidsbåtene Tennholm og Havnholm til Equinor. Oljevernsbåtene er verftets byggenummer 1641 og 1642.

I 1975/76 var daværende Rafinor AS på besøk i Kristiansund hos Br. Malo for å kjøpe to båter til oljevern. Båtene skulle brukes på det nye raffineriet på Mongstad, senere omdøpt til Statoil Mongstad. Spol fram til 2020, og Jemar Norpower AS, som i dag er navnet på den over 100 år gamle bedriften, leverer to nye båter til Equinor.

SJØTRAKTOR

Nybyggene brukes i arbeidet med oljevern på Mongstad. Selv om utstyr, teknikk og produksjonsmåter har endret seg over årene, har de vesentlige egenskapene med båtene bestått, heter det i en pressemeldig. Relativt små, men sjøsterke båter, spesiallaget for oljevern og stor trekkraft, noe som kan minne om en liten sjøtraktor, fremstår de i dag som effektive hjelpefartøy for både buksering og trossehåndtering ved raffineriet. Båtene er registrerte som lastefartøy i fartsområde 3 og kan derfor operere med stor hastighet og rask respons (26 kn) ut til nære kystområder for utdragning av lenser og oppsamling av eventuelle utslipp.

– Både Equinor som et stort internasjonalt firma og Jemar Nor-power AS som en nisjebedrift langs norskekysten, er opptatt av bevaring av miljø, sikkerhet på sjøen og effektive prosesser. Det er med stor glede vi kan gratulere Equinor med Tennholm og Havnholm, uttaler Johs Ersnes, daglig leder i Jemar, Norpower, i pressemeldingen.

MASKINERI

Frydenbø har levert hovedmotor og girsystem. Motoren er en Iveco N67, som yter 450 hk ved 3000 o/min. Gir er av type Sabb HVP 1500. West Mekan har levert firebladet propellanlegg. Sidepropell foran av type SH240 er levert fra Sleipner Motor.

DIVERSE

Lys innvendig er levert fra Hella Nor Marine. Elektronisk utstyrspakke kommer fra Raymarine, og elektronikk ellers er levert fra Retronic.

Capstan er levert av Lorentzen Hydraulikk. Fender er fra PUR Fender, og dører er levert av Libra-Plast. Vinduer er levert fra Strigin Säkerhetsglas AB.