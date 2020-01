Tenor (01/2020)

Tenor ble i november 2019 overlevert fra Vestværftet ApS i Hvide Sande til Tempofisk AS v/Frode Jensen, Søgne. Kombitråleren er verftets byggenummer 334.

Tenor kan kalles både snurrevadsbåt og reketråler, da den er rigget for begge. Slik dekker båten rederiets ulike fiskerier året rundt.

ALLSIDIG

Nybygget er tegnet og bygd av Vestværftet i Hvide Sande, “etter de nyeste prinsipper for optimering av brenseløkonomi, fangstbehandling, sikkerhet og komfort”, som det heter i en pressemelding. Det er muligheter for både å fryse og koke reker om bord. Lasteromskapasiteten er på 250 kubikk. I tillegg til Tenor, drifter også rederiet reketråleren Tempo (MM 09/14).

DÅP

Tenor ble døpt 30. november ved Høllebrygga i Søgne. Der var det høytidelig dåp med Hildur Jensen, mor til reder Frode Jensen, som gudmor.

MASKINERI

Fremdriftsanlegget er levert av Pon Power, Esbjerg. Hovedmotor er en Caterpillar 3508 C, som yter 749 kW ved 1600 o/min. Hjelpemotorer er en Caterpillar C 18, for hydraulisk drift, generator 220 kVA, 380 V, 50 Hz, og en Caterpillar C 7, generator 190 kVA, 380 V, 50 Hz. Reduksjonsgir er av type Heimdal HG 600, red. 14:1. Helseth har levert propeller med diameter ø 3380 mm og ø 3400 mm høyeffektiv skrudyse (Vestværftet design). Det er også montert en hydraulisk drevet baugpropell på 160 hk, av type Hundested SFT4.

DEKK

På dekk har Thyborøn Skibs og Motor levert og installert alle vinsjer samt lossekran av type TMP 900, nottrommer og hydraulisk kjøregalge. Fabrikkanlegget for fiskefangst er levert av BoaTech i Hanstholm, og rekefabrikk er levert av Intech i Brønderslev. Fryseanlegg og to 4,5 tonns ismaskiner er levert og montert av Nordkøl i Hanstholm.

DIVERSE

Vest-El har stått for den elektriske installasjonen om bord, samt levert utstyr for fiskesøk og navigasjon. Diverse slanger og filter er levert fra Mandal Slangeservice.