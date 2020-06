Teodor (06/2020)

Teodor ble i mars overlevert fra Lextor Marin AS til Myre Havbruk AS, Myre. Fiskebåten er verftets byggenummer 35.

Myre Havfiske sin nye fiskebåt er bygget i aluminium. Skrogtypen er trimaran, som alle nybyggene fra Lextor Marin. Båten er produsert i sin helhet i Norge. Styrehuset er produsert i glassfiber, med skumisolering. Daglig leder Aasmund Torvik i Lextor Marin forteller at nybygget skal brukes primært som fiskebåt, men den har også utstyr for oppgaver som arbeidsbåt.

MASKINERI

J. Weiberg Gulliksen AS har levert hovedmotor av type Volvo D4 på 175 hk. Det er montert gir av type ZF 63 A med slurefunksjon. Propellanlegg er levert av West Mekan AS, og Sleipner Motor AS har levert den hydrauliske baugpropellen. En 15 kW hjelpemotor/aggregat er levert fra Nogva Motorfabrikk AS.

DEKK

Kranen på dekk er av type Amco Veba 812, og er levert av Truck Tek. Tenfjord Industrier AS har levert to capstaner med 2 tonns trekkraft, Hella står for lanterner og belysning, og Sleipner Motor AS har levert hydraulikkpakke. Fosnavåg Notbøteri AS har levert Viking redningsflåte med plass til åtte personer samt redningsdrakter, redningsutstyr og pyroteknisk.

ELEKTRONIKK

Den elektriske installasjonen om bord er foretatt av Brattvaag Elec-tro. Vannsikring er gjort med en vannalarm fra Retronic. Kartmaskin, radar, autopilot og ekkolodd er fra Furuno Norge.

DIVERSE

Consilium har levert brannvarslingsanlegget. Brannslukkesystem for maskinrom er levert av Florø Brannvernservice. Libra Plast har levert dører og luker.