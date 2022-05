TTS Pioneer (05/2022)

8. mars 2022 ble det nybygde SOV-fartøyet TSS Pioneer levert av Vard Vung Tau-verftet i Vietnam. Fartøyet er bygd til rederiet Ta San Shang Marine Co., Ltd. som er et joint venture mellom Mitsui OSK Lines og Ta Tong Marine Co., Ltd.

TSS Pioneer er det første nybygde SOV-fartøyet i Asia og med Taiwan-flagg. Når fartøyet er klargjort for drift, går det inn på et langtidscharter i Taiwan med Ørsted som er verdens ledende offshore vindkraftselskap.

DESIGNET I NORGE

Nybygget er designet av Vard i Norge i nært samarbeid med kunde og partnere og har designbetegnelsen VARD 4 19. Hovedformålet til fartøyet er å overføre personell og reservedeler til vindturbiner, samtidig som det fungerer som en bevegelig baseenhet. Det har i designprosessen blitt lagt vekt på å optimalisere skrogdesignet, sikkerhet og komfort.



Fremdriftsanlegget er hybrid med en dieselelektrisk løsning, noe som gir reduksjoner i drivstofforbruk, vedlikehold og utslipp samt forbedret respons, regularitet og sikkerhet. Fartøyet har en lengde på 84,4 meter og en bredde på 19,5 meter og vil romme 87 personer i enkeltlugarer.

RETT I JOBB

Når TSS Pioneer i disse dager settes i ordinær drift skal det støtte driften og vedlikeholdsarbeidet av offshore vindparkene Greater Changhua 1 og 2 som er på 900 MW. Dette er de første storskala vindparkene i Taiwan som ligger langt fra kysten og som bygges av Ørsted. Fartøyet vil sørge for gunstige offshore-arbeidsforhold og sikre sikker tilgang til vindturbinene for O&M-teknikerne gjennom walk-to-work gangveien som er installert om bord.

KLASSE

TSS Pioneer er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A Passenger ship BIS Battery (Power) Clean (Design) COAT-PSPC(B) COMF(C-3, V-3) DYNPOS(AUTR) E0 NAUT(OC) Recyclable Walk2Work. Regist-reringsland er Taiwan med Taichung som hjemmehavn.

MASKINERI

Hovedmotorer og hjelpemotorer er fra Caterpillar med generatorer fra Marelli. Disse er koblet opp til en azimuth-thruster for fremdrift fra Kongsberg Maritime. Kongsberg Maritime har også levert sidepropellere og det dynamiske posisjoneringssystemet. Kjele kommer fra Ulmatec Pyro. Filtersystem er levert av Ditech og Allweiler har levert maskinromspumpene. Det er brukt bokskjølere fra Kelvion mens Sperre har levert kompressorer. Trafoer er levert av Trafotek og ABB og Vacon/Danfoss har produsert frekvenskonvertere.

DEKK

Kran for inn- og utsetting av arbeidsbåt kommer fra Red Rock mens 3D kran er levert av SMST. Samme firma har levert gangveien som brukes til å sette mannskap over på vindturbinene. Windlass-vinsj er levert av Palfinger, mens livbåt kommer fra Viking Norsafe.

INNREDNING

Innredningspakken er levert av Vard Accommodation. IMS har levert vanntette skyvedører, og styrehusstoler er fra Norsap. Underholdningssystemet om bord er Vard Electro sitt SeaQ-system. Bysseutstyr er levert av Mare Safety og vaskeriet kommer fra Electrolux. Ventilasjonslegget er levert av Vard mens Jets har levert vacuum toalettsystem.

DIVERSE

Det er brukt malingsprodukter fra Jotun. Navigasjonssystemer er av fabrikat Furuno og Anschutz og levert av Vard Electro. Lastecomputer er levert av Autoload gjennom Vard Electro, og kommunikasjonssystemene er produsert av Sailor mens telefon og intercom er SeaQ som er et Vard-produkt. Bosch har produsert CCTV-systemet.

Lanternene er også levert av Vard Electro, men produsert av Tranberg, og Libra har levert utvendige dører. Branndeteksjon og varslingssystem kommer fra Tyco og ballastrensing er levert av Alfa Laval. Delitek har levert behandlingsanlegg for matavfall.