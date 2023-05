Vea (05/2023)

Rederiet Vea AS fra Vedavågen på Karmøy fikk i starten av april 2023 overlevert nye Vea fra Özata Shipyard i Tyrkia. Dette er bygg nummer 67 fra verftet og den kombinerte snurperen og tråleren er designet av Sawicon i Bergen med typebetegnelsen SAW8079.

Vea er 67,6 meter lang og 14,49 meter bred og erstatter en eldre båt med samme navn som nå er solgt til Peru og ombygd til ren ringnotbåt. Den gamle Vea ble bygd i Gdansk i Polen i 2003 og er 60,4 meter lang. Rederiet har dermed fått en ny båt som er 20 år yngre og vel sju meter lengre.

Kjølstrekking for nybygget var allerede 3. mai i 2020. Byggingen i Tyrkia har tatt noe lengre tid og vært forsinket blant annet på grunn av Covid-pandemien.

KLASSE

Vea er klasset i DNV og har fått notasjonen +1A Fishing vessel E0 ER(SCR). Båten skal føre norsk flagg og har fått Kopervik som registreringshavn.

MASKINERI

Hovedmotor om bord er en MaK type 8M32C fra Caterpillar Motoren GmbH som yter 4000 bkW ved 600 omdreininger i minuttet. Motoren er koblet opp til et gir av typen ACG 850 fra Brunvoll Volda og et propellanlegg av typen CP85, også levert av Brunvoll Volda. Brunvoll har også levert to thrustere til nybygget av typen FU63. Styremaskinen er fra Kongsberg Maritime og av typen SR722FCP.

Det er to hovedgeneratorer om bord, begge med motor fra Scania og av typen DI16M som er koblet opp til en Stamford generator. Nødgeneratoren er også fra Scania og av typen DI13. Smart Automation har levert Smart Chief styrings- og overvåkingssystem.

DEKK

Det aller meste av dekksutstyret om bord i nybygget er levert av Karmøy Winch og består blant annet av to trålvinsjer og ulike hjelpevinsjer, ankervinsj, to snurpevinsjer, en dekkskran og en fiskepumpekran. Fiskepumpen er også levert av Karmøy Winch.

DIVERSE

Innredningsarbeidene om bord er utført av Maritime Montering mens Eltorque har levert aktuatorer.