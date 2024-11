Vega II (11/2024)

Green Yard Kleven i Ulsteinvik leverte i september 2024 kabelskipet Vega II til det japanske selskapet NTT World Engineering Marine etter en omfattende ombyggingsjobb. Det 80 meter lange skipet er bygd om fra “walk to work” fartøy for offshore vind, til kabellegging og kabelreparasjonstjenester.

– Vi er veldig stolt av å levere et så flott skip og vi er takknemlige for den enorme tilliten NTT WEM har vist oss gjennom hele prosjektet, sier CEO Hans Jørgen Fedog ved Green Yard Kleven.

– Våre ansatte og underleverandører har virkelig stått på gjennom hele prosjektet, legger han til.

BYGD VED FOSEN

Skipet ble opprinnelig bygget som et MT6007 seismikkfartøy ved Fosen Yard, men har den senere tiden arbeidet innen offshore vind. Green Yard Kleven har nå bygd det om igjen for andre gang, denne gangen til fartøy for legging og reparasjon av fiberkabel. Eieren NTT er ett av de største telekommunikasjonsselskapene i Asia.

– Det har vært et utfordrende prosjekt for NTT World Engin-eering Marine, men vi er ekstremt takknemlige overfor Green Yard Kleven, Marin Teknikk og mange andre involverte for samarbeidet med å fullføre et utmerket kabelleggingsfartøy, sier Mr. Mamoru Watanabe, administrerende direktør i NTT World Engineering Marine Corp.

BÆREKRAFT

Gjennom hele prosessen har både verft og reder hatt stort fokus på bærekraft og redusert miljøavtrykk i prosjektet.

I skipet, som er basert på et eksisterende skrog, har det blitt benyttet brukt utstyr og eksisterende komponenter så mye som mulig. Dette har bidratt til en reduksjon i CO2-utslipp på 919 tonn. Kabelleggingsutstyret er imidlertid helt nytt.

– Det er virkelig flott å se at redere fra andre siden av kloden kommer hit til Green Yard Kleven i Ulsteinvik for å gjøre ombygginger. Det er spesielt hyggelig at dette skjer på grunn av vårt engasjement for bærekraft, kompetanse og kvalitet, sier salgssjef Retrofit Karl Johan Barstad.

GODT SAMARBEID

Design og Engineering er utført av Marin Teknikk, som også designet skipet da det var nytt. Dette er et av mange prosjekter der Green Yard og Marin Teknikk har samarbeidet om både nybygg og ombygginger.

Grieg Shipbrokers i Bergen og Aki Ace Offshore i Japan bidro sterkt til å få prosjektet på plass, både med å finne et passende skrog, og koble reder, verft og designer sammen mot en avtale.

Marin Teknikk AS har hatt et langt forhold til NTT og Aki Ace Offshore i Japan i mer enn 25 år. MT ble kontaktet høsten 2022 og startet da på en konseptstudie.

– Vi er glade for at dette endte opp i en kontrakt på Green Yard Kleven og ydmyke og stolte over å være en del av prosjektet med å levere design og all teknisk dokumentasjon for kabelleggings- og reparasjonsfartøyet, sier salgsdirektør Richard Gjerde i Marin Teknikk.

NY HANGAR

Det er installert stålmoduler på over 600 tonn på skipet. En ny hangar er montert for å huse kabelhåndteringsutstyret, to ekstra dekkskraner, traverskran og store skiver akter for å lede kabelen over bord er også montert. Inne i skipet er det tre karuseller for kabel. Motorer er overhalt, DP-system er oppgradert og hele skipet er nymalt i selskapets farger.

Skipet skal nå direkte inn i kontrakt for kabelarbeid i asiatiske farvann. Vega II skal erstatte det over 40 år gamle skipet Vega og gå inn i flåten av kabelskip tilhørende NTT som utfører installasjon og service på undervannskommunikasjonskabler. Dette er de viktigste leveran-

dørene i forbindelse med ombygg-

ingsprosjektet:

STÅL- OG RØRARBEID

Rørdeler er levert av Ahlsell, Hydra Pipe og Robinet mens Niras har stått for rørbøying. Hasund Mek. Verksted har bearbeidet plater mens Montex Shipyard har levert stålseksjoner. Tibnor og Norsk Stål har levert plater og profiler. Ventiler er levert av Brødrene Dahl, Robinet og Ahlsell. Vestsink har utført galvanisering.

DEKK

Rulleporter er levert av Møre Portservice mens Plany har levert PVC-porter. Hydraulisk utstyr til luker er levert av Servi Ulsteinvik, containerfester av Contech, kranutstyr av Egersund Herøy og fjernkontroller til kraner av Dimo.

Bretteville Taljer og Maskiner har levert en trolleykran og en traverskran, mens fortøyningsvinsjer er levert av Adria Winch og fast fortøyningsutstyr av Varde. Kabelhåndteringsutstyret er levert av Parkburn Precision Handling System og kabelledere av Storm Halvorsen AS.

INNREDNING

Våtrom er levert av Norac som også har levert dører og paneler. Strukelj Mit og Ekornes har levert møbler og Jets toalettsystem. Isolasjonen kommer fra Glava og gummigulv er levert av BT Ent-reprenør. Sunnmøre Ventilasjon har levert ventilasjonskanaler mens HVAC-systemet kommer fra Teknotherm Marine.

DIVERSE

Måløy Havneservice har levert smøremidler, hydraulikkolje og drivstoff mens Aqma har foretatt NDT-inspeksjoner. Certex Norge AS har levert sikkerhetsutstyr, Libra-Plast utvendige dører, Bohamet vinduer og Gurskøy gangvei. Pumper kommer fra Allweiler og HG Teknikk har levert det elektriske utstyret.

Bunnplugger og mannhull er levert av Varde, maling av Jotun og Westing, kjemikalier av Zewo Chemicals og katodisk beskyttelse av MPE Cathodic. Det er brukt produkter til kabel- og rørgjennomføringer fra Roxtec. Klasseselskap har vært Bureu Veritas.