Veidnes (08/2024)

Sefine Shipyard i Tyrkia leverte 13. juni brønnbåten Veidnes til rederiet Fisketransport AS som er et heleid datterselskap av Frøygruppen AS på Frøya i Trøndelag. Den nye båten er bygg nummer 56 ved verftet og er designet av HAV Design AS i Fosnavåg med designbetegnelsen HAV 588 L.

Veidnes har en kapasitet på 6000 kubikkmeter der fisken transporteres i fire sylindriske tanker. Båten har en lengde på 112,1 meter, en bredde på 19 meter og en dødvekttonnasje på 9340 tonn. Den skal etter ankomst Norge inn på en langtidskontrakt med Cermaq.

Da båten ble kontrahert i 2022 uttalte HAV Design at de hadde utviklet en brønnbåt med det minste klima- og miljøavtrykket i verden per kilo transportert laks.

ENERGIEFFEKTIV

Seniordesigner innen sjømat i HAV Design, Kjetil Myren, trakk spesielt frem samspillet mellom det energieffektive skroget, energidesign om bord og de sylindriske tankene som gjør at skipet kan frakte mer fisk per kubikkmeter.

– Vi har redusert energiforbruket om bord på skipet drastisk. Og når tankene også kan romme mer fisk, samtidig som det øker fiskevelferden, er vi sikre på at dette er den brønnbåten med det minste klima- og miljøavtrykket i verden per kilo transportert laks, uttalte Myren.

BEDRE FISKEVELFERD

Det nye designet er en videreutvikling av den velkjente Havtrans-serien, der HAV Design har utviklet verdensledende kompetanse på å designe brønnbåter med sylindriske tanker etter å ha levert seks slike design siden 2014. Kapasiteten i dette designet er nesten doblet, med et tankvolum på 6000 kubikkmeter fordelt på fire sylindriske tanker. F

artøyet er utviklet i nært samarbeid med Frøy og Cermaq. Cermaq har hatt Steigen, et av skipene i Havtrans-serien, i drift i mange år, og har sett hvordan fisketettheten kan økes og likevel oppnå lavere stress- og oksygenforbruk enn i konvensjonelle tanksystemer.

– Med sylindriske tanker kan vi frakte mer fisk samtidig som vi øker fiskevelferden, sier Frode Holmvaag i Cermaq.

STOR DEKKSPLASS

I tillegg til større lastekapasitet har Veidnes også mer dekksplass som for eksempel kan brukes til avlusing av utstyr. Hydrolicer-systemet som er installert om bord er rekordstort og kan behandle 600 tonn laks i timen og ferskvannsproduksjonssystemet som brukes til å behandle fisken kan produsere 6000 tonn ferskvann i døgnet. Brønnbåten har høy sorteringskapasitet, og et lukket system for smittefri transport av fisk.

KLASSE

Veidnes er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A Battery(Safety) E0 Shore power ER(SCR). Båten fører norsk flagg og har Rørvik som registreringshavn.

MASKINERI

Nybygget har fire generatorer, to Caterpillar 3512E HD og to Cater-pillar 3516E HD som alle er levert av Pon Power. Nødgenerator er en Cummins QSB7-D(M). Reduk-sjonsgir er av typen GVA 1000 og er produsert av Siemens. Ror, styremaskin og propellanlegg er levert av Kongsberg Maritime, og det samme med de totalt fire thunnelthrusterne som alle er av typen TT 1650 DP CP.

Den dieselelektriske pakken med tavler, generatorer, motorer, frekvensomformere, trafoer og landstrømanlegg er alt levert av Norwegian Electric Systems. Det samme gjelder batteripakken som er produsert av Corvus. Ulmatec Pyro har levert varmegjenvinning og sentralvarme, Alfa Laval eksoskjeler og heat to power system og ballastrenseanlegget kommer fra Norwegian Greentech.

DEKK

Dekkskraner er av typen Triplex og levert av MacGregor. Vinsjer kommer fra Adria Winch og Palfinger har levert MOB-båt og livbåt.

FISKEBEHANDLING

Brønnbåtsystemet er en leveranse fra MMC First Process. Norwegian Greentech har levert filter av typen Boll og UV-renseanlegg av typen Best UV. Avlusingssystemet er av typen Hydrolicer fra SMIR.

DIVERSE

DP-system er produsert av Marine Technologies og levert av Norwegian Electric Systems. Samme leverandør har også levert broutrustning fra Raven INS. Ventilasjonssystemet om bord er levert av Aeron.