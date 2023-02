Ventura (02/2023)

Det islandske båtbyggeriet Trefjar i Hafnarfjordur overleverte rett før jul 2022 nye Ventura til rederiet Ventura Kystfiske AS fra Leinøy på Sunnmøre. Nybygget er en overbygd Cleopatra 50 rigget som garnbåt og som har fått Fosnavåg som registreringshavn.

Hovedeier i Ventura er Martin André Leinebø. Den nye båten sunnmørsrederiet nå har fått levert er 15 meter lang, veier 30 bruttotonn og har et arbeidsdekk på 40 kvadratmeter. Båten erstatter en eldre båt med samme navn.

LUGARPLASS TIL SEKS

I lasterommet på 35 kubikkmeter er det plass til inntil 43 460-liters containere. Båten har en stor sittegruppe med spiseplass i styrehuset og om bord er det soveplass til seks personer fordelt på tre lugarer. Det er også et velutstyrt pantry med komplette kokemuligheter med komfyr, stekeovn, mikrobølgeovn og kjøleskap. Båten er klargjort for lengre turer ved behov og utstyrt med fasiliteter som dusj for mannskapet slik at de kan være om bord i lengre perioder om gangen. Båten er levert gjennom verftets norske representant, Din båtmegler.

MASKINERI

Båtens hovedmotor er en Scania D16 på 625 hk som er levert av Nogva Motorfabrikk. Denne er koblet til et frittstående ZF 665 V-gir. Det er to generatorer om bord som begge er av typen Nanni.

ELEKTRONIKK

Båten er utstyrt med navigasjonsutstyr fra produsentene Furuno, Simrad og Olex.

DIVERSE

Båten har en ARG250 stabilisator fra japanske Thomei. Rednings-

båter og annet sikkerhetsutstyr kommer fra Viking Norsafe Life-Saving Equipment.