Vestkapp/Frøyanes Junior (01/2020)

Frøyanes Junior og Vestkapp ble i november 2019 overlevert fra Tersan Shipyard til Ervik Havfiske Gruppen AS, Stadlandet. Linebåtene er verftets byggenummer 1086 og 1087. Marin Teknikk står for designet, med benevnelsen MT1111.

Nybyggene skal være tre meter kortere, men ellers ganske like Argos Georgia og Nordic Prince, som ble leverte til Ervik-gruppen i februar 2018. Norsk Fiskerinæring opplyser om at Frøyanes Junior eies 100 prosent av Ervik Havfiske AS, mens Vestkapp eies av Ervik Havfiske AS (69,4 prosent) og Årvik-familiens Havfiske Vest AS (30,6 prosent).

FLERE NYE AUTOLINEBÅTER

Ervik Havfiske og partnerne ruster opp, i tillegg til at det også ellers er en fornying på gang i autolineflåten. Østerfjord AS har bestilt Østerfjord, som med sine 67x14,6 meter blir verdens største autolinebåt. Atlantic Seafish har nye Atlantic til snarlig levering og H. P. Holmeset får Geir til våren. Sistnevnte er den eneste som ferdigstilles i Norge.

EN TIL I ANMARSJ

Vestkapp og Frøyanes Junior er de fjerde og femte fartøyene Tersan bygger for Ervik Havfiske Gruppen.De to nye autolinefartøyene har innredning for 18 personer, konvensjonell fremdrift, og et nyutviklet automatisk line-hale system (ALH-system). Skroget er designet med skråstilt luke i front og helt i sjøkanten. Båtene har også fabrikk til prosessering av fisk og stor fryselagerkapasitet. Designet har høy isklasse, så båtene kan operere “world wide”.

Marin Teknikk og Tersan er også involverte i nok et nybygg til Ervik Havfiske og deres samarbeidspartnere. Dette blir en linebåt på 60,50 meter, som skal leveres fra det tyrkiske verftet i september 2021. Dette blir det ellevte fartøyet Marin Teknikk designer for rederiet.

DÅP

Begge autolinebåtene ble døpt 14. desember i Borgundvåg.

MASKINERI

Hovedmotoren er en Yanmar 6EY22AW, som yter 1370 kW ved 900 o/min. Brunvoll-konsernet har vært involvert med leveranse av komplett fremdrifts- og manøvreringssystem med gir- og propellanlegg, tunnelthruster og kontrollsystem for fremdrift og manøvrering.

DIVERSE

Mustad Autoline AS har levert autolinesystem og automatisk linehalesystem. Komplett innredning er levert av Vestnes Turkey. Westmek har installert fabrikken om bord. Pam Refrigeration AS har levert kuldeanlegg. Fiskeutstyr er levert av Fiskevegn.