Vigdis H (01/2024)

Wuhu Shipyard i Kina leverte 27. september 2023 sitt nybygg W2051, en 80 meter lang og 3900 tonn stor bulkbåt til Seaworks AS i Harstad. Båten har fått navnet Vigdis H og er designet av Polarkonsult AS som også har sitt hovedkontor i Harstad. Designbetegnelsen er PK-164 LNG.

I utvikling av det nye fartøyet er det lagt stor vekt på lave utslipp av klimagasser, samt lav lokal forurensing til luft og vann. Batteribanken gir også mulighet for redusert støy i havn. Fartøyet leveres med LNG hovedmotor, stor batteripakke og elektrisk gravemaskin. Vigdis H er oppkalt etter grunnleggeren av Seaworks, Vigdis Hokland. Nybygget har en kostnad for rederiet på rundt 160 millioner kroner og blir satt i drift fra nyttår etter en lang reise for egen maskin fra byggeverftet i Kina. Bulkbåten vil ha et mannskap på seks og en lærling.

STOR MILJØGEVINST

Det fremtidsrettede fartøyet drives av flytende naturgass og har en installert batteribank for hybriddrift. Dette muliggjør helelektrisk lasting og lossing, og reduserer lokale utslipp med 100 prosent.

– Ved å utnytte avansert teknologi og miljøvennlige løsninger vil Vigdis H kunne erstatte rundt 1,5 millioner liter diesel hvert år, sier administrerende direktør i Polarkonsult, Thomas Myhre. Seaworks har også inngått en intensjonsavtale med Rå Biopark om levering av flytende biogass, et 100 prosent klimanøytralt drivstoff fra husholdnings- og næringsenergi.

KLASSE

Vigdis H er klasset i DNV med notasjonen 1A General dry cargo ship BIS Battery(Power) BWM(T) Clean E0 Gas fuelled LNG NAUT(NAV) TMON(oil lubricated) ER(SCR). Fartøyet skal seile med norsk flagg i hekken og med Harstad som registreringshavn.

MASKINERI

Kongsberg Maritime har levert en omfattende utstyrspakke med fremdriftanlegg. I denne pakken inngår en norskbygget gassmotor til fremdrift fra Bergen Engines med typebetegnelsen C26:33L-6P. Gir er levert av Kongsberg Maritime og er av typen 550 GHC. Propellanlegget kommer også fra Kongsberg Maritime og har typebetegnelsen 66A/1/4 E-B/P. Hovedgeneratoren er en Cummins KTA38-DM og nødgeneratoren en Cummins QSK38-DM. Kongsberg Maritime har levert to tunnelthrustere av typen TT 1300 FP.