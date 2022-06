Viking Mars (07/2022)

Viking Ocean Cruises overtok 12. mai sitt nyeste havgående cruiseskip, Viking Mars, fra Fincantieris verft i Ancona i Italia. Skipet ble navngitt i Valetta på Malta på Norges grunnlovsdag, 17. mai, av sin seremonielle gudmor, Lady Fiona Carnarvon, grevinnen av Carnarvon.

Det nye skipet skal i sommer seile cruise i Middelhavet, Skandinavia og Nord-Europa før det på slutten av året skal gå turer rundt Australia og New Zealand.

– Når vi feirer vårt 25-årsjubileum og har et år med viktige milepæler for Viking, er vi veldig stolte over å kunne ønske det nyeste havgående skipet velkommen til vår flåte, sa Torstein Hagen, styreleder i Viking under overtakelsesseremonien ved verftet.

SKIPET

Viking Mars er det åttende skipet i Vikings prisbelønte flåte av identiske søsterskip. Klassifisert av Cruise Critic som små skip, har Vikings havgående skip en bruttotonnasje på 47.800 tonn, med 465 lugarer som har plass til 930 gjester. Alle lugarer har egen veranda, skandinavisk design, lyse fellesrom og rikelig med uteservering. Skipet er 228 meter langt og har totalt 14 dekk. Interiørdesignet er utført av selskapene Rottet Studios og SMC Design.

Leveringen av Viking Mars kommer mens Viking fortsetter å markere sitt 25-årsjubileum. I januar 2022 lanserte selskapet Viking Expeditions og sitt første spesialbygde Polar Class-fartøy, Viking Octantis som ble levert fra Vard Søviknes. I mars 2022 fikk åtte nye europeiske elveskip navn under en spesiell begivenhet i Paris. Ved utgangen av året vil Viking også ha tatt imot et annet identisk ekspedisjonsskip fra Vard Søviknes, ett havgående skip til og nye spesialbygde fartøyer for Nilen, Mekong og Mississippi.

KLASSE

Det nye skipet er klasset i Lloyds Register med notasjonen 100A1 Passenger Ship, ShipRight(SDA, CM, ACS(B)), *IWS, ECO, Ice Class 1C. Det er registrert i NIS og fører norsk flagg med Bergen som hjemmehavn.

MASKINERI

Skipet har fire motorer som produserer elektrisitet til fremdrift og til annet forbruk om bord. Alle er av fabrikat MAN der to er av typen 9L32/44CR på 5040 kW hver og to er av typen 12V3244CR som yter 6720 kW hver. Total installert elkraft er på 23.520 kW.