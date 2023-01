Viking Neptune (01/2023)

Viking fikk 10. november 2022 levert selskapets nyeste havgående cruiseskip, Viking Neptune fra Fincantieris verft i Ancona i Italia. Nybygget er identisk med de andre av de havgående skipene i Vikings flåte, men er utstyrt med et lite hydrogendrivstoffsystem, noe som gjør det til cruiseindustriens første skip som tester bruken av hydrogen for operasjoner om bord. Viking bruker det lille systemet på 100 kW som en test for å finne ut hvordan hydrogen kan brukes som drivstoff i større skala i fremtidige nybygg.

– Vi er spesielt stolte over å ønske dette nyeste søsterskipet velkommen til vår flåte, siden det også markerer et betydelig fremskritt i å teste hydrogen som fremtidig drivstoff for våre fartøyer, sa Torstein Hagen, styreformann i Viking under overleveringen av skipet ifølge en pressemelding fra cruiserederiet.

– Vi ser frem til å ønske gjester velkommen om bord på Viking Neptune neste uke. Hun er det 15. nye skipet vi har lagt til vår samlede flåte i år, nok en viktig milepæl når vi fortsetter feiringen av vårt 25-årsjubileum, la han til.

TIL MIDDELHAVET

Viking Neptune vil i sin første sesong seile på ruter i Middelhavet før skipet legger ut på selskapets 2022-2023 Viking World Cruise, en reise fra Fort Lauderdale i USA til London og som strekker seg over 138 dager, 28 land og 57 havner, med overnatting i 11 byer.

Leveringen av Viking Neptune kommer mens Viking fortsetter å markere sitt 25-årsjubileum i år. Viking Expeditions lanserte i januar det spesialbygde ekspedisjonsfartøyet Viking Octantis og søsterskipet Viking Polaris la ut på sitt første cruise i september, begge bygd ved Vard Søviknes. Tidligere på året ønsket selskapet også åtte nye Viking Longships velkommen på elvene i Europa, nye spesialbygde fartøyer for Nilen, Mekong og Mississippi-elvene, samt et annet nytt havgående skip, Viking Mars.

Viking Neptune er det niende skipet i Vikings flåte av identiske søsterskip. De havgående cruiseskipene har en bruttotonnasje på 47.800 tonn, med 465 verandalugarer, har plass til 930 gjester, skandinavisk design, lyse fellesrom og rikelig med uteservering.

KLASSE

Det nye skipet er klasset i Lloyds Register med notasjonen 100A1 Passenger Ship, ShipRight(SDA, CM, ACS(B)), *IWS, ECO, Ice Class 1C. Det er registrert i NIS og fører norsk flagg med Bergen som hjemmehavn.

MASKINERI

Skipet har fire motorer som produserer elektrisitet til fremdrift og til annet forbruk om bord. Alle er av fabrikat MAN der to er av typen 9L32/44CR på 5040 kW hver og to er av typen 12V3244CR som yter 6720 kW hver. Total installert elkraft er på 23.520 kW.