Vingaskär (09/2021)

I juni ble Vingaskär overlevert fra Karstensens Skibsværft AS til Mats Johansson/Vingaskär Fiskeri AB. Tråleren er verftets byggenummer 457.

Nybygget er en toppmoderne kombitråler, innrettet for fiske av såvel konsumfisk som reker, med alt det nyeste av maskineri, utstyr og innretninger. Prosjektet har kommet i havn etter et meget nært og intenst samarbeid mellom rederi og verft, slår Karstensens fast i en pressemelding.

DEKKSINNREDNING

På hoveddekk er fartøyet delt i følgende vanntette rom: Forepeak/storesrum, svalrom, og fabrikkdekk. Mot akter/BB innredningsseksjon og helt akter 2-delt mottaksbinge, med utspillscasing SB og ventilasjonssjakt med nedgang til maskinrom BB. Helt akter er det verksted/omkledningsrom BB. Innredning på hoveddekk er innredet med tre 1-manns lugarer, toalett/bad med vaskeri, omkledningsrom samt gang og trapper. På shelterdekk er det storesrom under bak, innredningsseksjon med verksted SB. Akter for overbygning med stort tråldekk med 4 nettromler, trålgalge SB og ventilationssjakt med nedgang BB. Takkelluke helt akter. Shelterdekk er innredet med messe med dagrom, kabyss, proviantrom, to 1-manns lugarer og toalett/bad samt gang og trapper.

MASKINERI

Hovedmotoren er en ABC 6DZC på 1326 kW. Gir av type CPGD280 og propellanlegg av type VP 12 er levert fra Hundested. Styremaskin er levert av AS:Scan. Det er montert to utkoblingsbare kraftuttak (PTO’er) på hovedgearet, og disse er beregnet som primær drift av hydraulikkanlegget. For strømforsyning er fartøyet forsynt med to hjelpemotorer/generatorsett, hver med en elektrisk ytelse på 139 kWe. Det elektriske systemet er oppbygd for paralleldrift av de to generatorene.

DEKK

Trålvinsjer, nottrommer, hjelpevinsj og andre hydrauliske vinsjer er levert fra Thyborøn Skibs og Motor. Dekkskraner er levert av TMP. Trålblokk er av type BlueLine fra Brdr. Markussen. Når det gjelder fangstbehandling har KM Fish Machinery levert fiskefabrikken og rensemaskiner. Rekefabrikk er levert fra Intech International. Nordkøl har levert kjøleutstyr.

INNREDNING

Maritime Montering har levert innredningen. Innredning i styrehus er utført av Karstensens Skibsværft. Møblement fra Ekornes og NorSap styrehusstoler, er levert av Maritime Montering. LF Ventilation har levert ventilasjons- og klimaanlegg.

DIVERSE

KS Elektro har stått for den elektriske installasjonen. Alarm/over-

våkningssystem, navigasjons-, fiskeletings- og kommunikasjonsutstyr er også levert av KS Elektro.