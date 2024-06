Wieanah (06/2024)

Promek AS på Smøla leverte i mars 2024 arbeidsbåten Wieanah til Sjurelv Fiskeoppdrett AS fra Kvaløya i Tromsø. Båten er designet av verftet, har typebetegnelsen Procat 1585 FD og er bygg nummer 237 ved Promek.

Den nye arbeidsbåten som skal brukes i oppdrettsvirksomheten til Sjurelv Fiskeoppdrett er bygget i aluminium, har katamaranskrog og har en lengde på 14,96 meter og en bredde på 8,5 meter. Uten last kan den nye båten oppnå en fart på rundt 18 knop, og den kan ta en maksimal nyttelast på rundt 25 tonn.

MASKINERI

Hovedmotorer er to Scania på 500 hestekrefter hver som er leverte av Nogva Motorfabrikk. Samme leverandør har også levert det vribare propellanlegget.

Båten er utstyrt med totalt fire sidepropeller. To foran på henholdsvis babord og styrbord side som har en ytelse på 50 hestekrefter hver og to akter, en på hver side, som yter 20 hestekrefter hver. Disse er levert av PMH Norway. Nessco har levert en hydraulisk kompressor og Nogva Motorfabrikk et Nanni strømaggregat på 23 kw.

DEKK

Dekkskranen er en Palfinger PK65001 (M)G som har et løftemoment på 62,2 tm med hydraulisk utskyt til 20,3 m som er levert av Bergen Hydraulic.

Tenfjord Industrier har levert to kapstaner, en hydraulisk nokkevinsj av typen N-300-5000 kg som er montert akter og en nokkevinsj av samme type som er montert midtskips. Dekksvinsjen er også levert av Tenfjord og er av typen HV400 som er en trommelvinsj med en kapasitet på 20 tonn.

H. Henriksen har levert en slepekrok som har en kapasitet på ti tonn. En hydraulisk plateholder med kapasitet på sju tonn er levert av Tenfjord Industrier. De har også levert en høytrykksvasker på 280 bar og med en vannmengde på 28 liter i minuttet.

DIVERSE

Kabel- og rørgjennomføringer er leverte av CDS Sealing Systems.