Windrunner (08/2024)

Maritime Partner AS i Ålesund har i begynnelsen av juni 2024 levert arbeidsbåten Windrunner til IWS Fleet AS. Dette er en Alusafe 1250 WF og blir installert om bord i moderskipet IWS Windwalker. Den nye arbeidsbåten er bygg nummer 2253 ved Maritime Partner.

Windrunner utgjør sammen med en redningsbåt av typen Alusafe 700 FRC det andre skipssettet som Maritime Partner leverer til IWS. Arbeidsbåten er spesialbygget for transport av servicepersonell og gods fra servicefartøyet til vindturbinene som moderskipet skal betjene.

IWS Fleet ble etablert med ambisjon om å bidra til opptrappingen av offshore vindkraft som en del av overgangen til fornybare energikilder. Selskapet tar sikte på å ta en ledende rolle i denne overgangen ved å tilby en rekke tjenester som spenner fra drift av servicefartøy, ingeniør-, konstruksjons- og vedlikeholdstjenester samt rådgivning for ulike stadier av vindparkkonstruksjon og drift.

LEVERER TIL SEKS FARTØY

IWS skal bygge en serie på totalt seks fartøy der de fire resterende blir levert i løpet av 2024 og 2025. Maritime Partner skal levere redningsbåter til alle disse seks fartøyene og arbeidsbåter til fire av fartøyene i serien.

RESIRKULERT ALUMINIUM

Både skrog og overbygg er produsert i delvis resirkulert aluminium som kan resirkuleres på nytt når båtens levetid er over. I tillegg er motorene som er installert av de mest miljøvennlige som er på markedet, legger Myklebust til. Windrunner er utrustet med gyrostabilisator for å forbedre arbeidsmiljøet og komfort for teknikerne og mannskapet. Gode manøvreringsegenskaper, forbedret akselerasjon, redusert støy- og vibrasjon, økt komfort, brukervennlighet og lett serviceadkomst er blant egenskapene til dette fartøyet.

MASKINERI

Fremdriftsanlegg er av type Volvo Penta IPS med en Volvo Penta D6 – IPS 500 motor. Dette er levert av J. Weiberg Gulliksen. Brannsluknings-anlegget i maskinrommet er av typen Firepro og levert av Florø Brann-

vernservice.

ELEKTRONIKK

Arbeidsbåten er utstyrt med navigasjonssystemer fra Garmin levert av Marinelektronikk. Kommunika-sjonssystemene er av typen Sailor, også levert av Marinelektronikk som i tillegg har levert EPIRB/SART-system fra Jotron.

INTERIØR

Innredningsarbeidene er utførte av Isowest, mens stoler for mannskapet er av typen 800 fra NorSap.

DIVERSE

Elektriske installasjoner er utførte av IS Elektro. Survitec Norway har levert redningsflåter av typen RFD mens Hansen Protection har levert Sea Life redningsvester. Vinduer kommer fra Ertec, malingssystemene som er brukt er levert av Jotun og Roxtec har levert kabel- og rørgjennomføringer.