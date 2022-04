Wonder of the Seas (04/2022)

27. januar overtok Royal Caribbean International Wonder of the Seas, verdens største cruiseskip ved leveringen og det mest innovative nybygget i cruiserederiets historie. Skipet er bygd ved franske Chantiers de l’Atlantique i Saint-Nazaire og overtakelsen ble markert ved en flaggbytteseremoni i Marseille.

Wonder of the Seas er hele 362,04 meter langt, har 64 meter som største bredde og bredde ved vannlinjen på 47,4 meter og en bruttotonnasje på 236.857 tonn. Om bord er det plass til 5518 passasjerer i doble kabiner, 6988 om ekstrasenger benyttes, og det seiler med et mannskap på 2300. Servicefarten er på 22 knop.

Første cruise med det gigantiske cruiseskipet gikk fra Fort Lauderdale i Florida 4. mars, og skipet skal seile en periode i Karibien før det kommer til Europa og sommersesongen 2022 i Middelhavet med Barcelona og Roma som baser.

FAMILIESKIP

Wonder of the Seas er det femte i Royal Caribbeans revolusjonerende Oasis-klasse, og nybygget er først og fremst et familieskip med åtte ulike områder om bord som tilbyr ferieopplevelser for alle aldre. Her er en rekke ulike restauranter, et westernområde, lekeområde for barn med klatrevegger og sklier, et badeland, meksikanske-, italienske- og karibiske områder, Central Park med 20.000 levende planter, verdens høyeste sklie til sjøs og en surfesimulator, for å nevne noen av aktivitetsområdene og tilbudene.

KLASSE OG FLAGG

Wonder of the Seas er registrert på Bahamas med Nassau som registreringshavn og har fått IMO-nummer 9838345. Skipet er klasset i DNV med notasjonen 1A1 Passenger ship BIS Clean COMF(V-1) ECO F(M) Fuel(360 cSt, 991 kg(m3, 0 C) LCS(DC) Silent(E)

MASKINERI

Det er hele åtte motorer om bord for å sørge for fremdrift og elektrisitet til det store skipet. Wärtsilä har levert de seks største, to 16V4000 som yter 19.200 kW hver og fire 12V46F som yter 14.400 kW hver. To nødgeneratorer på 2 070 kW hver kommer fra MTU og er av typen 16V4000.

Fremdriftsanlegget er dieselelektrisk og fremdriften tas hånd om av tre ABB Azipod propeller som yter 20 MW hver. Wärtsilä har levert fire bowthrustere, hver på 5,5 MW. Hovedkjele kan gå på både olje og gass og kommer fra Saacke. Samme leverandør står for eksoskjele.

DIVERSE

Det norske selskapet TMC har levert kompressorer og tørker for serviceluft og instrumentluft.