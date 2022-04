Båtene fra Bergen

Foto: Mittet & Co. A/S/Nasjonalbiblioteket

Det var i året 1851 at Det Bergenske Dampskibsselskab så dagens lys. Formålet med selskapet var rutefart med passasjerer, post og gods mellom Vestlandet og Hamburg, Norges viktigste handelsforbindelse på kontinentet.

I årene som fulgte ble BDS et av de aller viktigste norske rederier. Opp gjennom årene startet redriet flere ruter til andre europeiske land, og senere til Amerika og Afrika. BDS drev med flere skip i Hurtigruten fra1894 til 1979.

De staslige skipene med sorte skorsteiner og tre hvite ringer ble velkjente langs kysten og populære blant de mange som reiste langs “Riksvei 1”.

I 1927 tok BDS steget inn i cruisevirksomheten og fikk overlevert luksusskipet MY Stella Polaris, fra svenske Götaverken, et skip som skulle gjøre rederiets navn kjent over hele verden.

EN INSTITUSJON I BERGEN

I Bergen var BDS en institusjon og hadde på det meste en flåte på 40 til 50 skip, eget verksted og slepebåter, hotell- og kuratoravdeling, slakteri og vaskeri, dampskipsekspedisjon og reisebyrå, med datterselskaper og agenturer over hele Europa. Det høyeste som kunne oppnås innen borgerskapet i Bergen, i følge Wikipedia, var å bli styremedlem i BDS.

BDS var store og hadde innflytelse og drev godt i nær 130 år. Men intet tre vokser inn i himmelen og i november 1984, etter 133 års drift ble BDS kjøpt opp av Sandefjordselskapet Kosmos AS og solgt videre til RoNoTro AS i desember 1988. Uten sentimentaliet ble det stolte selskap slaktet og solgt. BDS’ skorsteinsmerke med tre hvite ringer forsvant for alltid.

J. Ludwig Mowinckels rederi kjøpte i 1990 arkivet, kontorbygningen og rettighetene til å bruke navnet og symbolene til Det Bergenske Dampskibsselskab. Rederiet eksisterer derfor fortsatt på papiret og har et eget styre, men lite tyder på at Mowinckels noensinne kommer til å gjøre bruk av sine rettigheter og aktivere rederiet igjen, skriver Wikipedia på sine sider.

BDS kom gjennom årene til å heleie 197 skip. De var deleiere i 34 andre skip. Det var snakk om rene lasteskip, kombinerte laste/passasjerskip og rene passasjerskip.

Det Bergenske Dampskibsselskab hadde som tradisjon å gi sine skip navn etter fenomen og objekt på nattehimmelen. Vi skal her nøye oss med å fortelle litt om de mest kjente passasjerskipene, som mange eldre vil ha et forhold til, som passasjer eller bare som “Ship-spotter”. De fleste guttunger langs kysten fra Bergen til Kirkenes kunne på 1940-50-60-70-tallet navn, skorsteinsmerke og siluett på hurtigruteskipene. Det var litt som å notere bilnummer, en død sport i dag.

