Fra Oslo havn til tropiske elver

Kontrastene mellom en iskald vinterdag i Oslo havn og seilaser på Vest-Afrikas elver, var overveldende store. Likefullt var dette en del av hverdagen for norske sjømenn som seilte med Høegh Lines West Africa Service. Linjeoperasjonen var dessuten et viktig personlig anliggende for skipsreder Leif Høegh.

Høegh Lines operasjoner på Vest-Afrika har etterlatt seg mange historiske spor. Den danske forfatteren Hans Andreasen ga i 1954 ut boken Møte med Afrika, en interessant og velskrevet reiseskildring fra en rundreise med linjeskipet M/S Høegh Belle, på tur fra Skandinavia i nord til Senegal i sør – og retur. I dag er denne boka et funn for sjøhistoriske entusiaster. Det finnes neppe annen litteratur som gir et bedre innblikk i hvordan en rundreise med Høegh Lines West Africa Service artet seg. Boka er dessuten krydret med detaljer og beretninger om merkverdigheter fra datidens Vest-Afrika, sett med forfatterens øyne.

HOVEDROLLE I DANSK FILM

Fire år senere kom premieren på den danske spillefilmen Styrmand Karlsen. Filmselskapet fikk napp hos Leif Høegh & Co. i bestrebelsene etter å finne et passende skip som kunne spille “hovedrollen” i filmen. Forutsetningen var at skipet skulle gå fra Danmark til tropiske strøk. Nok en gang kom M/S Høegh Belle inn på arenaen. Avtalen mellom filmselskapet og rederiet var at førstnevnte skulle betale for kost og losji, i tillegg til at rederiet skulle få fri tilgang på deler av filmmaterialet. Leif Høegh (1896-1974) ble såvidt begeistret for resultatet, at han ville ikke ha noen betaling i det hele tatt. Deler av handlingen ble spilt inn i Ghana, som i filmen ble kalt for “Guldkysten”. Et annet historisk spor som ga gjenklang stammer fra tidsrommet 1955-1962, da rederiet kontraherte og tok levering av hele 11 fartøyer fra norske verksteder – alle bestemt for Vest-Afrika.

