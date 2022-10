Historien om Olsen Daughter

Sofie Helene Olsen ble født 25. august 1913 og var datter til Rudolf Olsen. Da faren døde i 1951 var Sofie Helene, eller Sosse som alle kalte henne, en selvskreven kandidat til å overta driften av et av Norges største rederier. Slik gikk det ikke. Sofies bestefar, Thomas Fredrik Olsen, kalt Store-Fred, hadde nedfelt i firmaavtalen at kvinner ikke hadde arverett i firmaet. Hun arvet kun det som faren eide personlig og en passiv del av firmaet.

Store-Fred var en kvinnekjær mann, men han mente at kvinner ikke kunne drive forretninger eller beskjeftige seg med annet som handlet om makt. Kvinner skulle benyttes til helt andre ting. Store-Fred fikk mange barn både innen og utenfor ekteskap, men det var aldri noen tvil om at kontrollen med familiens store formue skulle gå til den lengstlevende mannsperson i familien.

EN KJEMPESTOR UTVIKLING

Store-Fred var en visjonær bedriftsbygger som satte spor etter seg. Ved sin død i 1933 kontrollerte han 60 skip og et nett av selskaper i Norge og utlandet, og hadde klart å utvide farsarven fra et mindre seilskuterederi til et av verdens ledende og mest moderne rederier. Rederiet ble startet i 1848 av Fredrik Christian Olsen, den eldste av tre brødre fra Hvidsten nær Drøbak. Fra overtagelsen av farens rederi til sin død i 1933 disponert Store-Fred over 150 skip.

Store-Fred kom ikke til sin rikdom med mildhet. Han var en hard mann som kjempet med både blanke og andre våpen. Sentimentalitet lå ikke for ham. Konen Maren Sofie, som han hadde syv barn med, døde alene i New York i 1919. Samtidig, i Kristiania, gjorde Store-Fred kur til sin kontordame Johanne Bjerke. De ble senere gift.

Eldstesønnen Petter skulle ta over rederiet med tiden. Han slet med epilepsi. En dag kom han ikke ned til middag til rett tid. Store-Fred ble sint og gikk til baderommet, der fant han Petter på gulvet. Han hadde brukket nakken i et epilepsianfall og var død. Store-Fred lukket baderomsdøren, gikk tilbake til spisebordet og sa: – Da spiser vi.

Sønn nummer to døde også tidelig. Fritz hadde i barndommen hugget av seg halve hånden i en konkurranse om mot. Sønn nummer tre, Knut, led av kjærlighetssorg og skjøt seg foran Store-Freds seng.

Døtrene Anne Sofie og Anne Elisabeth kom ikke på tale som skipsredere, men de ble giftet bort. Anne Sofie med operasangeren Bjørn Talén, som ble plassert i styret for Akers Mek. Verksted. Hva en operasanger visste om skipsbygging er uvisst, men han var da mann. Anne Elisabeth ble gift med Nils Bache Børresen, også han brukte Store-Fred som styremedlem i Akers Mek. etc.

Tilbake hadde Store-Fred to sønner, Rudolf Fredrik og Thomas Fredrik. Rudolf ble partner i det personlige fimaet Fred. Olsen & Co. i 1916 sammen med Johan Müller. Thomas kom inn som partner i 1922. Ved farens bortgang skulle de to brødrene ha 40% hver, Müller 20%. Ved Müllers bortgang skulle Rudolf få hans 20%.

Da Store-Fred døde av kreft i 1933 fortsatte brødrene og Johan Müller i farens ånd. En svensk bror, Gösta Hammarlund, som Store-Fred hadde fått med Hilda Österberg i Stockholm, kom til Oslo og arbeidet fra 1925 til 1937 som shipping-agent i rederiet, både på Tenerife og i Oslo. I 1940 ble Hammarlund tegner i Dagbladet, og det er nok som tegner det norske folk kjenner Gösta Hammarlund best.



