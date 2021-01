I kjølvannet av Atlantic Crossing

Fjorårets 75-års markeringer av freden i 1945 er slutt. Nye bøker, magasiner og avisartikler om krigen selges som aldri før. TV-programmer og filmer dukker stadig opp. NRKs storsatsing på Atlantic Crossing, et periodedrama i åtte deler, bringer nye spennende sider av kongefamilen.

Vi følger Kongen og Regjeringens ferd nordover og evakuering til England. Samtidig følger vi Kronprinsesse Märthas reise med sine barn til Sverige – Finland og sjøreisen over til USA og ikke minst det nære vennskapet mellom henne og president Franklin D. Roosevelt som varte krigen ut.

NRK synes å være i godt selskap med engelske The Kings Speech og The Crown.

I denne artikkel følger vi i kjølvannet til episode 1 med flyangrepet på D/S Mira i Nordsjøen 3. april 1940. Derfra til hun møtte sin skjebne utenfor Svolvær 4. mars 1941, senket av en engelsk destroyer.

Norske skip ble rammet fra første dag

For norske skip utenlands startet krigen 3. september 1939. Meldingen om krigen ble sendt kl. 13.30 til alle norske skip i utenriksfart. De skulle seile til Norge eller nærmeste nøytrale havn.

Alle fikk valget: Gå i land eller frivilling fortsette å seile som før. Omtrent 100 prosent valgte å seile.

Under en veteransamling i 2005 fortalte en krigsseiler meg at de lå i Singapore da meldingen kom. Han fortalte om en meget alvorstynget kaptein som samlet dem. Etterpå fikk de ordre om at skuta omgående skulle males grå.

– Da skjønte jeg at krigen var kommet til oss, avsluttet han.

Frem til 8. april 1940 var 58 norske skip senket og 394 omkommet. Krigens første offer var M/S Ronda. Hun ble minesprengt i Nordsjøen 13. september.

D/S Mira i perioden 1891 – 1928

D/S Mira var bygget i Skottland i 1891 som passasjer- og lasteskip og overtatt av Bergenske Dampskipsselskap (BDS). Lengden var 202 fot og 998 brutto register tonn.

En dampmaskin ga henne 12 knops fart. (hurtigrutene i dag ca. 14 knop). Passasjerantall i kystfart var 396 og besetning på 30. Bergenske dampskipsselskap brukte ofte stjernenavn og Mira er en stjerne i stjernebildet Hvalfisken.

I de første år seilte hun som turistskip på Nordkappruten om sommeren og lasteskip om vinteren. Fra sommeren 1903 kom hun i turistfart Hamburg – Trondheim.

I juli 1906 ble hun hvitmalt og utleid til kongeskip og besøkte byene langs kysten i forbindelse med kroningsferden.

I 1927 ble hun ombygd og forlenget i Stavanger. Skipet fortsatte sine ruter som turistskip og lasteskip ett år til. Året etter ble Mira om ombygget og modernisert for hurtigrutetrafikk. Lugarer og salonger ble utvidet. Herunder fikk hun radiotelefoni og kjølerom, det var stort fremskritt. BDS kontraherte i 1936 et nytt hurtigruteskip D/S Nordstjernen. Mira ble tatt ut av farten, men fortsatte som “avløserskip”.

Fra høsten 1939 seilte hun fast i “Englandsruta” mellom Newcastle og Bergen.

Convoy ON 24

Mira fortsatte ufortrødent selv etter krigsutbruddet. Sjøkrigen satte sitt preg på Nordsjøen og krigsforlisene gjorde sitt. Etterhvert ble seilingen organisert i konvoier med støtte fra orlogsskip.

Den 31. mars seilte Convoy ON 24 ut fra Methil i Skottland med kurs for Bergen via flåtebasen Scapa Flow på Orknøyene. Konvoien besto av 21 skip derav 13 norske (deriblant Mira), samt 1 britisk, 1 svensk, 5 danske og 1 finsk. Med Mira fulgte 100 passasjerer. Som eskorte fikk de sju orlogsskip (destroyers) fra Royal Navys 8th Destroyerflottilla. Underveis den 2. april kl. 15.00 ble de angrepet av to tyske Heinkel fly, men ingen skip ble truffet. To destroyere ble igjen ved Scapa Flow og konvoien fortsatte med kurs for Bergen.

