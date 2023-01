Keiser Wilhelms Hochseeflotte – En gedigen fiasko

Den tyske keiser Wilhelm II ville gjøre Tyskland til en verdensmakt. Hans rike skulle få en “Platz an der Sonne”, (en plass i solen), slik som de andre store imperier og kolonimakter. Keiseren kom til at for å oppnå dette måtte han ha en stor marine. Mannen som mer enn villig satte i gang å bygge opp den tyske marine var admiral Alfred von Tirpitz. Fra 1897 ble det satt i gang et voldsomt byggeprogram som skulle få den tyske marine til å kunne måle seg med britenes Royal Navy. Det hele ble et luftslott og det som ble kalt den tyske “Hochseeflotte” endte som en gedigen fiasko og et pengesluk uten ende. Penger som kunne vært brukt av Tyskland til å vinne verdenskrigen.

I 1897 lanserte statssekretæren i utenriksdepartementet, Bernhard von Bülow, uttrykket “Platz an der sonne”. En tysk drøm om verdensmakt ble dermed formulert, og imperiets stormaktprosjekt som skulle realisere den startet. Samme år ble mannen som skulle vise seg å være en fremragende organisator av flåtebygging, Alfred von Tirpitz, utnevnt til Staatssekretär im Reichsmarineamt (marineminister). Våren 1898 introduserte Tirpitz den første regningen til Riksdagen. To skvadroner, hver med åtte skip av linjen, skulle bygges i løpet av seks år. Riksdagen vetok flåteloven med stort flertall. “Vår fremtid ligger på vannet,” sa Keiser Wilhelm II litt senere. Teknisk sett var det et mesterverk. På mindre enn to tiår ble den mest moderne marinen i verden opprettet, nest etter England i størrelse.

Die Hochseeflotte (tysk for Den havgående flåte, til forskjell fra en skjærgårdsflåte) ble Den tyske keiserlige marines viktigste kampflåte. Så sent som på slutten av 1800-tallet var det vanlig praksis å holde flåtene aktive bare i sommermånedene, og de fleste skipene ble lagt opp om vinteren. Etter aktivering om våren krevde det mye krefter for å få skip og mannskap i drift. For dette formålet ble krigsskipene til den keiserlige marinen omdannet til trenings- og manøverskvadroner hvert år fra 1873 og plassert under en flåtekommando fra 1891. Admiral von Tirpitz endret alt dette.

Da admiral von Tirpitz startet som sjef for Reichsmarineamt i 1897 gikk han øyeblikklig i gang med å realisere keiser Wilhelms favorittprosjekt, utvidelsen av den tyske flåten, som skulle hjelpe til å gi tysk utenrikspolitikk tyngde. Prosjektet ble kalt Tirpitz-planen.

