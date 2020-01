Khrusjtsjov og den hodeløse froskemann

I april 1956 skulle den kalde krigen tines opp med det første møte mellom sovjetledere og den britiske statsministeren. Alt lå til rette for en suksess, men det hele endte med en rasende britisk statsminister, en hodeløs froskemann, synske Madame Thedosias visjoner, intriger fra storspionen Kim Philby, en håpløs klossmajoroperasjon av britiske hemmelige tjenester, en fiaskomiddag arrangert av Arbeiderpartiet til ære for sovjetlederne, der Khrusjtsjov ble æreskjelt av en full George Brown, og en illsint Khrusjtsjov svarte at om han var britisk borger ville han ha stemt på de konservative, noe som frambrakte det totale hakeslepp hos de britiske sosialister.

Hele virvaret gav forfatteren Ian Fleming ideen til en bok, som ble til den fjerde James Bond-filmen, “Thunderball” i 1964. Der jakter commander Bond, i Sean Connerys skikkelse, på skurker i en farlig undervannskrig, der det vrimler av døde froskemenn i alle varianter.

FRILANS SPION

Commander (kommandørkaptein) Crabb, som var hans militære tittel, hadde nå i noen år vært sivilist, men han var ettertraktet av de hemmelige tjenestene til å utføre hysj-hysj-oppdrag. Lionel Crabb var på mange måter en frilanser innen spionoppdrag. Det betalte godt og sivillivet kunne av og til bli litt kjeldelig for en som var vant til å sprenge båter og froskemenn i luften med miner.

En sen kveld i oktober 1955 kom en lastebil inn i marinehavnen i Portsmouth. Bak i lastebilen var CIA-agenten Matthew “Goddamn” Smith og en masse italiensk froskemannsutstyr fra andre verdenskrig. Crabb og Knowles fikk på seg utstyret og gled ned i vannet. De kom seg under Sverdlov, der de begynte å undersøke skroget. Marinens etterretningstjeneste var overrasket over skipets smidighet og ville meget gjerne vite mer.

SVERDLOVS HEMMELIGHET BLE AVSLØRT AV CRABB

For å skjule konturene når de nærmet seg krigsskipet, hadde Crabb et nett over ansiktet og Knowles en gammel fiskekasse over hodet. De nådde Sverdlov uoppdaget og undersøkte roret og propellene før de startet et undersjøisk søk på krysserens skrog. Mens Knowles klamret seg fast til lensekjelen, svømte Crabb inn i et stort sirkulært hull som skjulte en baug-thruster. På den måten avslørte han hemmeligheten om Sverdlovs manøvrerbarhet.

Etter en lang, men langsom, svømmetur tilbake til møteplassen, feiret de suksessen av oppdraget bak på lastebilen med malt-

whisky før Knowles kjørte dem tilbake til London. Senere fikk Knowles utbetalt førti pund (1050 pund i 2020) kontant for nattarbeidet. Commander Crabb fikk nok litt mer, men hvor mye vet vi ikke.

TOK IKKE SÅ HARDT PÅ DEMOKRATISK KONTROLL

Nå i april 1956 skulle Portsmouth få besøk av en ny sovjetisk krysser og i admiralitetet var man svært oppsatt på å gå over denne krysseren med finkam. Men forrige gang, var det ikke en krysser med toppledelsen i Sovjet som kom. Nå overskygget selvsagt de politiske og diplomatiske hensyn nytteverdien av kunnskap om russiske skrog, ror og propeller.

Men slike detaljer brydde ikke admiralitet seg om. De var storfornøyd med opplysingene fra Sverdlov og klarte nesten ikke å vente til at Ordzjonikidze dokket. At forsvaret var underlagt demokratisk kontroll gjennom statsminister og regjering tok man ikke så hardt på.

